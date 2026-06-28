ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ୧୦ଟି ସିଟି, ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ସହରର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସହର ଭିତରେ କେତୋଟି ଭାରତୀୟ ସହରର ନାଁ ଅଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସହରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଫାର୍ମ ୟୁରୋମନିଟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ତାଲିକା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଭଳି ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ସହରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଏ।
କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସହର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜୟପୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫୦ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସହର ନାହିଁ:
ଏହି ରାଙ୍କିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ଦଶଟି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସହର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସହର ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ଏହି ରାଙ୍କିଂ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେପରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକର୍ଷଣ, ପରିବେଶଗତ ସ୍ଥିରତା, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ପରିଦର୍ଶକ ଅଭିଜ୍ଞତା।
ଯଦିଓ ଭାରତରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥଳ ରହିଛି, ତଥାପି ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ସହର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନାହିଁ।
ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫୦ ମଧ୍ୟରେ ଜୟପୁର:
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜୟପୁର ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫୦ଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ୪୮ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଗୋଲାପୀ ସହର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଜୟପୁର ଏହାର ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରାସାଦ, ଚମତ୍କାର ବଜାର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ହାୱା ମହଲ, ଆମେର ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ସିଟି ପ୍ୟାଲେସ ଭଳି ସ୍ଥଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
ବିଶ୍ୱର ୧୦ଟି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସହର:
ପ୍ୟାରିସ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ସ୍ପେନର ମାଡ୍ରିଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାର ସଂଗ୍ରହାଳୟ, କଳାତ୍ମକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରିଚିତ।
ଏହି ସମୟରେ ଜାପାନର ଟୋକିଓ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ରୋମ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ମିଲାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭାଗ କରି ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ଶୀର୍ଷ ୧୦ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ (ଆମେରିକା), ଆମଷ୍ଟରଡାମ (ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ), ସିଡନୀ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ), ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ବାର୍ସିଲୋନା (ସ୍ପେନ୍) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହରଗୁଡ଼ିକ:
ଯଦିଓ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ, ହେଲେ ଦେଶର ଅନେକ ଭାରତୀୟ ସହର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହ୍ରଦର ସହର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଉଦୟପୁର ଏହାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରାସାଦ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ସେହି ସମୟରେ, ଜୟପୁର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏହାର ରାଜକୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀନଗର ଡାଲ ହ୍ରଦ, ଶିକାରା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମନୋରମ ହିମାଳୟ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।