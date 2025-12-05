ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମଇଳା ସହର… ଯେଉଁଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର
ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ସହର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମଇଳା ସହର ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ଚମକଦାର ସହରଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ବହୁତ କଠୋର। ଏପରି ସହର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୁରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ମାଟି ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ଆକାଶରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ସେଠାରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।
କେବଳ ମଇଳା ନୁହେଁ, ବିଫଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅବହେଳା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏତେ ଖରାପ କରିଦେଇଛି ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ବାକୁ: ତେଲର ଚମକରେ ହଜିଗଲା ସହରର ଶକ୍ତି:
ଅଜରବୈଜାନର ରାଜଧାନୀ ବାକୁ, ଥରେ ଏହାର ତେଲ, କଳା ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ତେଲ ଏବେ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି।
ନିରନ୍ତର ଶିଳ୍ପାୟନ, ଖୋଲା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବିସ୍ତାର, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରାସାୟନିକ ଜମା ଏବଂ ପୁରୁଣା କାରଖାନାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାକୁର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି ଯେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ହୋଇପାରେ। ବାୟୁ ଭାରୀ, ଭୂମି ବିବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ବାସ୍ନା ରାସାୟନିକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି।
ପୋର୍ଟ-ଓ-ପ୍ରିନ୍ସ: ଅଳିଆରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ରାଜଧାନୀ:
ହାଇତିର ରାଜଧାନୀ ପୋର୍ଟ-ଓ-ପ୍ରିନ୍ସରେ କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଇଳା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହରର ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ, ସ୍ୱେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଲୋକମାନେ ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ମଇଳା ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହା ପୁରା ସହରକୁ ଅଳିଆ ନଦୀରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଏଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବନ ପାଇବା ଏକ ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ମନେହୁଏ ନାହିଁ।
ଢାକା: ଭିଡ଼, ଧୂଆଁ ଏବଂ ଅସହାୟ ରାସ୍ତା:
ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଢାକା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାପରେ ହାହାକାର ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାନବାହାନରୁ ଧୂଆଁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ଭିଡ଼ ବଜାର ଏବଂ ଅଳିଆର ପାହାଡ ସବୁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।
ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆବର୍ଜନା ଭଣ୍ଡାର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରାସ୍ତା ଏବଂ ଖୋଲା ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଅଳିଆ ଜମା ହେବା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଆଣ୍ଟାନାନାରିଭୋ: ଅଳିଆ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର କବଜାରେ:
ମାଡାଗାସ୍କରର ରାଜଧାନୀ ଆଣ୍ଟାନାନାରିଭୋରେ ମଇଳା ଏତେ ଗୁରୁତର ଯେ ଏହା ସହରର ପରିଚୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖରାପ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରାସ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଖୋଲା ଡ୍ରେନ୍ ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ମଇଳା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ରୋଗର ନିରନ୍ତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ପୋର୍ଟ ହାର୍କୋର୍ଟ: ତୈଳ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ବିଷାକ୍ତ କୁହୁଡ଼ି:
ନାଇଜେରିଆର ପୋର୍ଟ ହାର୍କୋର୍ଟରେ ତୈଳ ଶିଳ୍ପରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ସହରର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା। କଳା ଧୂଆଁ, ବାୟୁରେ ତେଲ କଣିକା ଏବଂ ଏକ ଦୁଃଖଦ ସ୍ୱେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାକୁ ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ।
ଖୋଲାରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଉଥିବା କଠିନ ଅଳିଆ, ଭଙ୍ଗା ଡ୍ରେନର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଧୂଆଁର ନିରନ୍ତର କୁହୁଡ଼ି ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।