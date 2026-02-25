ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ୫ଟି ସୁସ୍ଥ ଦେଶ, କେତେ ନଂ ରେ ଅଛି ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ
ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଭାରତ କେତେ ନମ୍ୱରରେ ରହିଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଏବଂ ପାଣି ପାଆନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଏହି ତାଲିକା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୂଚକାଙ୍କ ହାରାହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ବିଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଟି ସୁସ୍ଥ ଦେଶ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ନରୱେ:
ନରୱେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏଠାକାର ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ ୮୩.୪୬ ବର୍ଷ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି।
ନରୱେର ରାଜଧାନୀ ଓସ୍ଲୋକୁ ୟୁରୋପର ସବୁଜ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଚାଲିବା, ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଏବଂ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ସ୍ଵିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ:
ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ ୮୪ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ।
ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି।
ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ:
ଏହି ତାଲିକାରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ସବୁଜ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅଛି ଯାହାକୁ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଯଦିଓ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ଭଳି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ଜାରି ରହିଛି, ସରକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ:
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜୀବନଶୈଳୀ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ମେଡିକେୟାର, ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାଗରିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରେ। ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ ପ୍ରାୟ ୮୪ ବର୍ଷ।
ସ୍ୱିଡେନ୍:
ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ୱିଡେନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ସରକାର ଏହାର GDPର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ସ୍ୱିଡେନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଏବଂ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ସାଧାରଣ।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ:
ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦ ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବିକଶିତ ଦେଶ ତୁଳନାରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପରିବେଶଗତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଜୀବନ ଆଶା ଭଳି ପାରାମିଟର ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ, ସୀମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମାଲିଆ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ତିମୋର-ଲେଷ୍ଟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।