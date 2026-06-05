ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଏସବୁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଶୀଘ୍ର ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି
ଏହିସବୁ ଦିନିଷ ପାଇଁ ଘରେ ଲାଗେ ନିଆଁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗରରେ ଥିବା ‘ଫ୍ଲୋରିଶ୍ ଷ୍ଟେ ବି ଆଣ୍ଡ୍ ବି’ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅତି କମରେ ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ, ଲୋକମାନେ ଘରେ ନିଆଁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ’ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।
ଘରୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ହଠାତ୍ ଘଟେ, ଅଧିକାଂଶ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ଯାହାକୁ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଏଡାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ମହମବତୀକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ; ତେଣୁ, କିଛି ଜରୁରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଅବହେଳା:
ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରୋଷେଇ ଘର ସହିତ ଜଡିତ। ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ରଖିଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ରୋଷେଇ କଲେ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ଚୁଲି ପାଖରେ କପଡା ରଖିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଏବଂ ଓଭରଲୋଡେଡ୍ ସକେଟଗୁଡ଼ିକ:
ପୁରୁଣା ତାର ଗୋଟିଏ ସକେଟ୍ରେ ଅନେକ ଉପକରଣ ପ୍ଲଗ୍ କରିବା ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ପ୍ରାୟତଃ, ତାରରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବା ଫଳରେ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ତେଣୁ, ତାର ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଚାର୍ଜର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ:
ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଚାର୍ଜେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇପାରେ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ନକଲି ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ରାତିସାରା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାର୍ଜିଂରେ ଛାଡିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ମହମବତୀ ଏବଂ ଖୋଲା ନିଆଁ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ:
ମହମବତୀ, ଧୂପକାଠି, ତେଲ ଦୀପ (ଦିଆ), ବାର୍ବିକ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭଳି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ।
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରଦା, କାଗଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଖୋଲା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଏରୋସଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ:
ଏରୋସଲ୍ କ୍ୟାନ୍- ଯେପରିକି ଡିଓଡୋରାଣ୍ଟ, ଏୟାର ଫ୍ରେଶନର ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ସାମ୍ପୁ, ଗରମ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଫାଟିପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା କିମ୍ବା ହିଟର୍ ପାଖରେ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅସାବଧାନତା ଏକ ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ।
ଘର ସାରା ବିସ୍ତାରିତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଘରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜିନିଷ ଜମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। କାଗଜ, ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ଜିନିଷପତ୍ର ଖାଲି କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସତର୍କତା ହେଉଛି ନିଆଁକୁ ରୋକିବାର ସରଳ ଉପାୟ।
ଘରର ତାର, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଦହନଶୀଳ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଛୋଟ ସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।