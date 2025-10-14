Expensive Things: ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ, ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱ ଅଗଣିତ ଧନସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଛି ମଣିଷର ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି, ଆମେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବସ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ।
ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପଦାର୍ଥ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଆଣ୍ଟିମ୍ୟାଟର ଅଛି। କଣିକା ତ୍ୱରକରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏହି ଆଣ୍ଟିମ୍ୟାଟରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିରଳ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା କରିଥାଏ।
୧୯୯୮ ମସିହାରୁ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମାନବ ନିର୍ମିତ ଗଠନ।
ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର। ଏହା ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଜାପାନ, କାନାଡା ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସହଯୋଗର ଫଳାଫଳ।
ହିଷ୍ଟ୍ରି ସୁପ୍ରିମ୍ ୟାଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ୪.୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର। ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ହ୍ୟୁଗ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ୟାଟ୍ଟି ୧୦ ହଜାର କିଲୋଗ୍ରାମ୍ କଠିନ ସୁନା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ରୁ ତିଆରି।
ଆଣ୍ଟିଲିଆ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର କୋଟି। ଏହି କୋଠାରେ ଏକ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ଏକ ଘରୋଇ ଥିଏଟର, ଏକ ସ୍ପା ଏବଂ ଅନେକ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି।
ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିଞ୍ଚିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସାଲଭାଟର ମୁଣ୍ଡି ନିଲାମରେ ରେକର୍ଡ ୪୫୦.୩ ନିୟୁତ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଚିତ୍ରକଳା କରିଥିଲା।
ବ୍ରିଟିଶ ମୁକୁଟ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧.୦୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୫.୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ଆକଳନ କରନ୍ତି।