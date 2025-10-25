ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନି ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସେଭିଂସ୍ ଟିପ୍ସ

ଏପରି କଲେ ମାସ ଶେଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସେଭିଂସ୍।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ।

ସତ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ପରିଚାଳନା କରିବା ତାହା ରୋଜଗାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ଦକ୍ଷତା। ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ସଞ୍ଚୟ ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।

ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଆୟର ହିସାବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝି ନ ପାରିବା ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଖସିଯାଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୦,୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ…

ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି, ସିଡନୀ…

ଏକ ମାସିକ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚାପ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଞ୍ଚୟକୁ ହ୍ରାସ କରେ।ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି କିଣିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ନା ସୋଉକ୍।

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦରମା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାର ୨୦% ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ନିବେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ଅନେକ ଲୋକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଋଣର ସୁବିଧା ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ସୁଧ ଚାର୍ଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କମ୍ ଋଣ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ EMI ପୈଠ କରନ୍ତୁ।

ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ, କିମ୍ବା ରାଇଡସେୟାରିଂ ସେବା ଭଳି ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ନେଇପାରେ।

ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ସଞ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନା, ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ’ଣ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ: ଘର, ଯାତ୍ରା, କିମ୍ବା ଅବସର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ସଞ୍ଚୟ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

୧୦,୦୦୦ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ…

ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି, ସିଡନୀ…

(VIDEO) ହେ ଭଗବାନ୍… ସିଂହକୁ ମାତ୍…

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଲେ…

1 of 27,554