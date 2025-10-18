GK: ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେରେ ରହିଛି

ଏହି ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତୁରନ୍ତ ଆମେରିକା, ଜାପାନ କିମ୍ବା ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆସେ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଧନୀ ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ।

କେଉଁ ଦେଶକୁ ଧନୀ କୁହାଯାଏ:

ଏକ ଦେଶକୁ ଧନୀ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଏହାର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ବଣ୍ଟାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ।

ଏହା ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା GDP ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ। ଏକ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟକୁ ତାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ବଣ୍ଟାଯାଏ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।

ଏହା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କଲ୍ୟାଣର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର GDP ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେତୁ ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଛୋଟ, ଅଧିକ ଆୟକାରୀ ଅର୍ଥନୀତି ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇପାରେ।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶ:

ସର୍ବଶେଷ ବିଶ୍ୱ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଙ୍ଗାପୁର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, ତା’ପରେ ଲକ୍ସେମବର୍ଗ, ମାକାଉ ଏସଏଆର, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, କତାର, ନରୱେ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରୁନେଇ ଦାରୁସାଲାମ, ଗୁଏନା ଏବଂ ଆମେରିକା ରହିଛି।

ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ: 

ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁଣ୍ଡପିଛା GDP ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ୧୨୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦେଶର ବୃହତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଧା ଦିଏ।

ତଥାପି, ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନେତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଚୀନ୍ ୭୭ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ତଥାପି ଏହାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ​​ରହିଛି।

ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏହି ତାଲିକା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆକାର ସମୃଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତି ନାଗରିକ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।

