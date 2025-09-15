General Knowledge: ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି ଅଧିକ ହୀରା ? ତାଲିକା ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ପଢନ୍ତୁ …
Top Diamond Producing Countries: ହୀରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଚମକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅସାଧାରଣ । ହୀରା କଟିବା ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲିସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହୀରା ଧନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୀରା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ରୁଷିଆ: ରୁଷର ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଡାଚନି, ମିର୍ନି, ଜୁବିଲି, ଗ୍ରୀବ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୁଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୀରା ଉତ୍ପାଦକ। ରୁଷ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରତ୍ନପଥର ହୀରା ବଜାରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ବହୁ ଆଗରେ।
ବୋତ୍ସୱାନା:ବୋତ୍ସୱାନାର ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜ୍ୱାନେଙ୍ଗ ଏବଂ ଓରାପା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ହୀରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ମୂଳଦୁଆ। ଏହା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାଏ। ବିଶେଷକରି ଜ୍ୱାନେଙ୍ଗ ଖଣି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଖଣି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
କାନାଡା :କାନାଡାର ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡିଆଭିକ୍, ଏକାତି ଏବଂ ଗୋଚା କ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ଦେଶ ହୀରା ଖଣି ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ହୀରା ଗୁଣବତ୍ତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ।
ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କଙ୍ଗୋ:ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଖଣି ହେଉଛି କସାଇ ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟପ ଗ୍ରେଡ୍ ହୀରା ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ :ଏଠାକାର ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅର୍ଗିଲ ଖଣି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଗୋଲାପୀ ହୀରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରଳ ମଣି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଖଣି ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନ ରଙ୍ଗୀନ ହୀରା ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶୀର୍ଷ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା : ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭେନେସିଆ, କଲିନାନ୍, ଫିନ୍ସ। ଏଠାରେ ହୀରା ଖଣିର ଏକ ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି।ଏହି ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଅଙ୍ଗୋଲା :ଏଠାକାର ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାଟୋକା ଏବଂ ଲୁଆଲେ। ଏହା ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ହୀରା ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କେବଳ କେଟୋକା ଖଣି ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଇଁ ଦାୟୀ।