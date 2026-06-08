ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ହୋମ ଲୋନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ, ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚେକ କରନ୍ତୁ ସୁଧ ହାର
ଆରବିଆଇ (RBI) ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ର ନିଜର ମନିଟାରୀ ପଲିସିରେ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ୫.୨୫% ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ କମ ସୁଧ ହାରରେ ହୋମ ଲୋନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
Home Loan Interest Rate : ନିଜର ଗୋଟିଏ ଘର ହେଉ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବେ। ହେଲେ, ଏହି ମହଙ୍ଗା ଜମାନାରେ ଏମିତି ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ପର ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରପର୍ଟିର ଦାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କିଣିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଛିବା, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଲ ସୁଧ ହାରରେ ହୋମ ଲୋନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଆରବିଆଇ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ହାରକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଆରବିଆଇ କମାଇଲାନି ରେପୋ ରେଟ୍
ହୋମ୍ ଲୋନ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ୫.୨୫% ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରେପୋ ରେଟ୍ ହେଉଛି ସେହି ସୁଧ ହାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆରବିଆଇ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ହାର ବଢ଼େ, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ମହଙ୍ଗା କରିଦିଅନ୍ତି।
ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି (MPC) ବୈଠକ ପରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୀତିଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ‘ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍’ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଜୁନ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ହୋମ ଲୋନ EMIରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଧ ହାରରେ ହିଁ ଋଣର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ହୋମ ଲୋନ ସୁଧ ହାର:
ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI): ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ୭.୨୫% ରୁ ୯.୦୫% ସୁଧ ହାରରେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା: ଏଠାରେ ହୋମ ଲୋନ ସୁଧ ହାର ୭.୨୦% ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ ୯.୨୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି।
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ: ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋମ ଲୋନ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ୭.10% ରୁ ୯.୧୫% ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ: ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋମ ଲୋନ ସୁଧ ହାର ୭.୧୦% ରୁ ୧୦.୨୫% ମଧ୍ୟରେ ଅଛି।
ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ: ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୭.୧୫% ରୁ ୯.୬% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ମିଳିପାରିବ।
କେନରା ବ୍ୟାଙ୍କ: କେନରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହୋମ ଲୋନ ସୁଧ ହାର ବାର୍ଷିକ ୭.୨୫% ରୁ ୧୦% ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ: ଦରମା ପାଉଥିବା (ସ୍ୟାଲେରୀଭୁକ୍ତ) ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ୭.୧୦% ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବିନା ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ୮.୨୦% ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ: ଏହି ବଡ଼ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହୋମ ଲୋନ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁଧ ହାର ବାର୍ଷିକ ୭.୫% ରହିଛି।
କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ: କୋଟାକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହୋମ ଲୋନ ସୁଧ ହାର ୭. ୬୦ % ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ୭.୭୫% ହାରରେ ହୋମ ଲୋନ ଦେଉଛି।
ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (Axis Bank): ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହୋମ ଲୋନ ସୁଧ ହାର ୮% ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୧.୯% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।