୩ ବର୍ଷିଆ FD ଉପରେ ୮% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା
ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ (FD) ଉପରେ ୮% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
Senior Citizen FD Rates: ନିବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି (FD) ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପସନ୍ଦ କାରଣ ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଥାଏ ଏବଂ ନିବେଶ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ହଜିଯିବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏଫ୍ଡି ଜମା ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ କେହି ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଯେଉଁମାନେ ୩ ବର୍ଷିଆ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ୮% ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଜନ ସ୍ମଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ : ୩ ବର୍ଷିଆ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପୂରା ୮% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମିଳୁଛି।
ଉତ୍କର୍ଷ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ : ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷିଆ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ୮% ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ଅଫର କରାଯାଉଛି।
ଏକ୍ୱିଟାସ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ : ୩ ବର୍ଷିଆ ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ୭.୫୦-୮% ହାରରେ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ଉତ୍ତମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛି।
ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ
ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (YES Bank): ୩ ବର୍ଷିଆ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୭.୭୫% ହାରରେ ସୁଧ ଦେଉଛି।
ଆର୍ବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBL Bank): ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ୩ ବର୍ଷିଆ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ୭.୭୦% ହାରରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛି।
ଆଇଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ (IDFC Bank): ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ୩ ବର୍ଷିଆ ଅବଧିରେ ଜମା ରାଶି ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ୭.୫୦% ହାରରେ ସୁଧ ଦେଉଛି।
ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI): ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ୨-୩ ବର୍ଷିଆ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ୬.୯୦% ଏବଂ ୩-୫ ବର୍ଷିଆ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ୬.୮୦% ହାରରେ ସୁଧ ଦେଉଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BOI): ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୩ ବର୍ଷିଆ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ୭.୪୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛି।
ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ (PNB): ୩ ବର୍ଷିଆ ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ୬.୮୦% ହାରରେ ସୁଧ ଦେଉଛି।