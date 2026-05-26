ଅଧିକ ଗରମ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଖରାପ ହୁଏ ଶରୀରର ଏହି ଅଙ୍ଗ, ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ
ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଅଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଉପାୟ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସହର ଏବଂ ଗାଁ ଉଭୟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଏହି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ:
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡିକ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠାରେ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏହି ବିପଦ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ।
ଗରମ ମୁଖ୍ୟତଃ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ। ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଚର୍ମ ଆଡକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ; ଏହା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଅଚେତ ହେବା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ।
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗରମ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଉପରେ ଘୋର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ହାର୍ଟକୁ ଦ୍ରୁତ ପମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ହାର୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୃଦରୋଗ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବୃକକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ନିର୍ଜଳନ ଯୋଗୁଁ ବୃକକ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ହ୍ରାସ ହେବା ବୃକକ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ବୃକକ୍ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ମଣିଷ ଶରୀର କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚୁର ଗରମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଖରାପ କରିପାରେ; ଏହି କାରଣରୁ, ସମସ୍ତେ ଗରମରୁ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ।
ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଅଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଉପାୟ:
ବଢ଼ୁଥିବା ଗରମ ମଧ୍ୟରେ, କିଛି ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଯେପରିକି:
ଅପରାହ୍ନରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ।
ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣି, ବଟର ମିଲ୍କ, ସରବତ ଏବଂ ସମାନ ପାନୀୟ ପିଇବା ଉଚିତ।
ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନର ସହିତ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ; ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ; କୌଣସି ଲକ୍ଷଣକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।