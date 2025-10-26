Diabetes Urine Symptoms: ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ପରିସ୍ରାରେ ଦେଖାଦିଏ 5 ଲକ୍ଷଣ, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ
ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ପରିସ୍ରାରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ବଡ଼ ସଙ୍କେତ । ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଡାଇବେଟିସ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମଧୁମେହ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ। ଏହି ରୋଗ ଅଗ୍ନାଶୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଇନସୁଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହି ହରମୋନ୍ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ୍ 1 ମଧୁମେହରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଇନସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।
ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ମଧୁମେହରେ ଥକ୍କାପଣ, ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓଜନ ହ୍ରାସ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୋକ, ଘା’ ଜଲ୍ଦି ନ ସୁଖିବା, ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ, ଦାନ୍ତ ମାଢି ଫୁଲିବା ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସମେତ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ପରିସ୍ରା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ପରିସ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ ମଧୁମେହର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା
ମେୟୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁସାରେ, ଅଧିକ ଶୋଷ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେବା ମଧୁମେହର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ମଧୁମେହ ହୁଏ, ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବୃକକ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସୁଗାରକୁ ଛାଣିବା ଏବଂ ଅବଶୋଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହୁଏ।
କ୍ଲାଉଡି ୟୁରିନ ବା ଧୁଆଁଳିଆ ପରିସ୍ରା
ଯଦି ଆପଣ ଧୁଆଁଳିଆ ପରିସ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏହାର ରଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଡାଇବେଟିସ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ସୁଗାରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ, ବୃକକ୍ ବା କିଡନୀ ଏହାକୁ ଛାଣି ପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଧୁଆଁଳିଆ ହୋଇଯାଏ।
ପରିସ୍ରାରେ ମିଠା କିମ୍ବା ଫଳର ଗନ୍ଧ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରୁ ସାମାନ୍ୟ ମିଠା କିମ୍ବା ଫଳର ଗନ୍ଧ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧୁମେହର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ରାରେ ସୁଗାରର ମାତ୍ରା ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ମିଠା କିମ୍ବା ଫଳର ଗନ୍ଧ ହୋଇପାରେ।
ଫେଣୁଆ ପରିସ୍ରା
ଯଦି ପରିସ୍ରାରେ ସୁଗାର କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଫେଣିଆ ପରିସ୍ରା ହୋଇପାରେ। ମେଘୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା କିଡନୀ କ୍ଷତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବୃକକ୍ ବା କିଡନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା
ମଧୂମେହ ସିଧାସଳଖ କିଡନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ କିଡନୀ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜମା କରିପାରେ। ପରିସ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରା ବାଦଲର ରଙ୍ଗ ପରି ହୋଇଯାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କିଡନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଟାଇପ୍ 1 ମଧୁମେହ ଥିବା ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ଥିବା 10 ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହୋଇପାରେ।
ବୃକକ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଥିବାରୁ ତାହା ଲାଲ, ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ମାଟିଆ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
UTI ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦ
ଡାଇବେଟିସ୍ UTI ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାରଣ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତର ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ରା, ଜଳାପୋଡ଼ା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା କରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ମଧୁମେହର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ କରିବେ
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ରା ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏକ A1C ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଗତ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ମାପିଥାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଉପବାସ ରହିବା ଉଚିତ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ 1 ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଇନସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।