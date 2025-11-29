Ovarian Cancer Symptoms: ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିହାତି ହେବ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ
ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଏହି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ! ନିଷ୍ଚୟ ହେବ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିୟ କ୍ୟାନ୍ସର । ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର କୁହାଯାଏ । କାରଣ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ନୀରବ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ରୋଗ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିସାରିଥାଏ।
2024 ମସିହାର ବିଶ୍ୱ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 3.24 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2.06 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ଓଭାରିରେ ହେଉଥିବା ଏକ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର ଅର୍ଥାତ ଏକ ଘାତକ ଟ୍ୟୁମର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବିଶେଷକରି ଏପିଥେଲିୟଲ୍ ଓଭରିୟୱ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯାହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ବିପଦ ପ୍ରାୟ 1.3 ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୟସ, ପରିବାରିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କିଛି ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ମ୍ୟୁଟେଶନ ଏହି ବିପଦକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟକର?
ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହାକୁ ମହିଳାମାନେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ, ମାୟୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 75 ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା ଷ୍ଟେଜ 3 କିମ୍ବା 4 ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ଓଭାରି ବାହାରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଥାଏ । କାରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ପେଟ ଫୁଲିବା, ଶୀଘ୍ର ପେଟ ପୁରିଯିବ, ହାଲୁକା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଚନ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବି ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବିଳମ୍ବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଡିମ୍ବାଶୟ କର୍କଟ ବା ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ?
ଓଭାରି ଶରୀରର ଭିତରେ ଗଭୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଛୋଟ ଟ୍ୟୁମର ସହଜରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କର୍କଟ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାପି ସାରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କେବଳ 20 ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀଙ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ। ରୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ମାୟୋ କ୍ଲିନିକର ନୂତନ ଗବେଷଣା କ’ଣ କୁହେ?
ଏହି ବର୍ଷ, ମାୟୋ କ୍ଲିନିକର ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଥିଲା ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ବଢାଏ। ଏକ ସ୍କାନରୁ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ସିଷ୍ଟ ଜଣାପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଗଭୀର ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ବା ସେଲ୍ସରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା।
ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟର କାରଣ?
କେବେ ବି ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ନଥିଲେ ବା ପ୍ରସବ ହୋଇ ନଥିଲେ ତାହାକୁ “ନଲ୍ଲୀପାରସ୍” କୁହାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ଜେନେଟିକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥା’ନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଢ଼ିର ମହିଳାଙ୍କୁ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
ବ୍ରେଷ୍ଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୫ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ୩୦ରୁ ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଛୋଟପିଲା ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ବି ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେହି ଜିନ୍ ପରିବାରର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ବଂଗଶତ ରୋଗ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା।
ମାଆ କିମ୍ବା ମାଉସୀଙ୍କୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ତଥା ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବ୍ୟାପେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବୟସ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯ରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଓ ଓଭାରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜେନିଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ତଥା ଜେନିଟିକ୍ କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଇଥାଏ।
ଜେନିଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବ୍ରାକା-୧, ବ୍ରାକା-୨, ସିଏ ୧୨୫ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବା ସମ୍ଭାବନା କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ।
ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଶାରିରୀକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପକାଥ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ନ କରିବା ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ବି ନିହାତି ଜରୁରି। ଗର୍ଭଧାରଣ ନ ହେଲେ ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ହୋଇଥାଏ।
କେଉଁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତର୍କୀକରଣ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ପେଟରେ ଲଗାତାର ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ଭାରୀ ହେବା
କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେବା
ତଳ ପେଟ କିମ୍ବା ପେଲ୍ବିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ଯନ୍ତ୍ରଣା
ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଶେଷକରି ଲୋୟର ବ୍ୟାକ୍
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଡାଇରିଆ, କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଥକ୍କାପଣ, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଓଜନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କାରଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନର ସମସ୍ୟା ପରି ମନେହୁଏ, ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ସହଜ। ତଥାପି, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।