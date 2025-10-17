୧୭,୫୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ RCBକୁ କିଣିବ ଏହି କମ୍ପାନୀ, ହୋଇଯାଇଛି ସବୁ ଫାଇନାଲ୍!

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ଚାମ୍ପିଅନ୍, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB), ଜଣେ ନୂତନ ମାଲିକ ଖୋଜୁଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ୧୭,୫୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି।
କ୍ରିକବଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଛଅଟି କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି RCBର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ, ଡିଆଜିଓ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେବେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦଳକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ IPL ଦଳ ଅଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମଦ କମ୍ପାନୀ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଯଦିଓ ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରହୋଲ୍ଡରମାନେ IPL ଦଳର ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, RCB ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଆଜିଓ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍, JSW ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଆଦାର ପୁନାୱାଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆମେରିକାର ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ଇକ୍ୱିଟି ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପୁନାୱାଲା ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଏକ IPL ଦଳ ମାଲିକାନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିସାରିଛି, ଏବଂ ଆଦରଙ୍କ ପିତା, ସାଇରସ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଲଳିତ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ IPLର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ITT ପ୍ରାୟ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହାରା ଏବଂ ରେଣ୍ଡେଜଭସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଶେଷରେ ବିଡ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ଭିନ୍ନ କଥା ଯେ ପୁଣେ ଏବଂ କୋଚି ଉଭୟ ଦଳ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ ଦୁଇଟି ଆମେରିକାଭିତ୍ତିକ ଘରୋଇ ଇକ୍ୱିଟି ଫାର୍ମ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
IPL ପ୍ରତି ଆଦାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ୨୦୨୨ ରେ BCCI ଦୁଇଟି ନୂତନ ଦଳ ବିକ୍ରି କଲା, ଆଦାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଦଳକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା।
ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହା RCB ପାଇଁ ବିଡ୍ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ।
RCB କିଣାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ। Diageo ୨ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିଲାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଏକ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି।
ଗୋଟିଏ ମତ ହେଉଛି ଯେ JioStar ର ଘୋଷଣା ଯେ ଏହା ୫୦୦ ନିୟୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଦଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଯଦି କମ୍ପାନୀ IPL ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତା।
ଯେହେତୁ IPL ଚାରି ମାସ ଧରି ଚାଲିବ, ୯୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀବଦ୍ଧ, କେବଳ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରାଜସ୍ୱ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ବିକ୍ରୟ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଆଜିଓ ସିଟି ସମେତ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଡିଆଜିଓର ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଏହା ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ୟୁକେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।