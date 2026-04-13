ନା ତେଲ ବିକ୍ରି କରେ ନା ଗ୍ୟାସ୍, କେବଳ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରି ମାଲେମାଲ୍ ହେଉଛି ଏହି ଦେଶ
ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଭରୁଛି ଏହି ଦେଶ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରେ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।
କିଛି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୈଳ କୂପ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ; ତଥାପି, ସେମାନେ କେବଳ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରି କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ସୁଏଜ୍ ଏବଂ ପାନାମା ଭଳି କେନାଲ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥଗୁଡ଼ିକ କିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ କରୁଛି।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ:
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, କାରଖାନା ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ; ହେଲେ, ପ୍ରକୃତ ଖେଳ “ଚୋକପଏଣ୍ଟ” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିଥାଏ।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଏବଂ କେନାଲ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବିନା ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରନ୍ତି।
ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଏତେ ପ୍ରଚୁର ଯେ, ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର GDP ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କେବଳ ଏହି ଟୋଲ୍ ଟିକସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ସୁଏଜ୍ କେନାଲ: ଇଜିପ୍ଟର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି:
ସୁଏଜ୍ କେନାଲକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତ୍ରିମ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଇଜିପ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି କେନାଲ ଏକ ‘ସୁନା ଖଣି’ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଜାହାଜ ଏହା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରେ, ଯାହା ମିଶର ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ୨୦୨୩-୨୪ ର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ, କେବଳ ଏହି କେନାଲରୁ ମିଶର ପ୍ରାୟ ୯ ଡଲାର ରୁ ୧୦ ଡଲାର ବିଲିୟନ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।
ଆମେରିକୀୟ ମହାଦେଶ ଉପରେ ପାନାମା କେନାଲର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:
ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପାନାମା କେନାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ଚମତ୍କାର କୃତିତ୍ୱ। ଏହି କେନାଲ ଯୋଗୁଁ ପାନାମା ଏକ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ସମଗ୍ର ମହାଦେଶ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି, ଏହି କେନାଲ ପ୍ରତି ଜାହାଜରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରେ।
ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ “ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍” ବ୍ୟବହାର କରି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ପରିବହନ କରାଯାଏ। ପାନାମା ପାଇଁ ଏହି କେନାଲ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହା ବିନା, ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ମଲକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ:
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ କୌଣସି କେନାଲ ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏହି ଜଳପଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତି ଚାରିଟି ଜାହାଜରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅଟକିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି, ମରାମତି ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭଳି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏହି ମାର୍ଗରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ଏହା ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଜାହାଜ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚୀନର ତୈଳ ଯୋଗାଣର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଏହି ମାର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ରଣନୈତିକ ଶକ୍ତି:
ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିଶ୍ୱର “ତୈଳ ଧମନୀ” କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସମୁଦ୍ର ବାହିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରେ।
ଯଦିଓ ଏଠାରେ କେନାଲ ପରି କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଟୋଲ୍-ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୈତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାହିର କରନ୍ତି।
ମୁସାଣ୍ଡମ୍ ଉପଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଓମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୁଖ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ୍ ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ବାବ୍-ଏଲ୍-ମାଣ୍ଡେବର ବଢ଼ୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଲୋହିତ ସାଗରର ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବ୍-ଏଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ ପ୍ରଣାଳୀ ୟେମେନ୍, ଜିବୁତି ଏବଂ ଇରିଟ୍ରିଆ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସୁଏଜ୍ କେନାଲର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଜିବୁତି ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଆବାସ କରୁଛି।
ଜିବୁତିର ଅର୍ଥନୀତି ଏହି ଘାଟିଗୁଡ଼ିକର ଭଡ଼ା ଏବଂ ବନ୍ଦର ସେବାରୁ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ବଜାୟ ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନାମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ତୁର୍କୀୟେ ଉପରେ ବସ୍ଫୋରସ୍ ଏବଂ ଡାର୍ଡାନେଲ୍ସର ପ୍ରଭାବ:
ତୁର୍କୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ବସ୍ଫୋରସ୍ ଏବଂ ଡାର୍ଡାନେଲ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀ କଳା ସାଗରକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ମୋଣ୍ଟ୍ରେକ୍ସ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ତୁର୍କୀ ଏହି ଜଳପଥଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ।
ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମାବଳୀ ଅଧୀନରେ, ତୁର୍କୀ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପାଇଲଟେଜ୍ ସେବା ନାମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରେ।
ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଳପଥଗୁଡ଼ିକର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତୁର୍କୀର କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କେନାଲ ଏବଂ ରାସ୍ତା ମରାମତିର ଭାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ:
ଟୋଲ୍ ରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ସୁଏଜ୍ ଏବଂ ପାନାମା ଭଳି କେନାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ, ବିଶାଳ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଯାତାୟାତକୁ ସଙ୍ଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଡ୍ରେଜିଂ ଆବଶ୍ୟକ।
ପାନାମାରେ, ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯାହା ଜାହାଜ ଯାତାୟାତର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରିଛି।
ହେଲେ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବେବି ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ; ତେଣୁ, ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ‘ଦ୍ୱାରପାଳ’ ଭାବରେ ସେବା କରି ଗୋଟିଏ ବି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ନକରି ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିବେ।