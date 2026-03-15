ଏହି ଦେଶ ପାଖରେ ନାହାଁନ୍ତି ନିଜର କୌଣସି ସୈନିକ, ତାହାଲେ କିପରି ହୁଏ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା

ଶତ୍ରୁ ପାଖରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ଏହି ଦେଶ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମରିକ ଶକ୍ତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୩୬ଟି ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସେନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି।

ସେନା ନଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା।

ଏହିପରି ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଫ୍ରାନ୍ସ ମୋନାକୋର ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରେ, ଯେତେବେଳେ ଭୁଟାନ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିଛି।

କିଛି ଦେଶ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ।

ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସେନା ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ନାଟୋର ସଦସ୍ୟ। ନାଟୋର ସାମୂହିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କିଛି ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନନ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଯାହା ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ବୃହତ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମାଇକ୍ରୋନେସିଆ, ପାଲାଉ ଏବଂ ମାର୍ଶାଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମୁକ୍ତ ସଂଘର କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସାମରିକ ଘାଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ।

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମରିକ ବାହିନୀର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କୋଷ୍ଟାରିକା ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ଏହାର ସେନାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ୍ ଫୋର୍ସ ନାମକ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦିଓ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ପୋଲିସ ୟୁନିଟ୍, ଏଥିରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

କିଛି ଦେଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ବିଲୋପ କରିଛନ୍ତି। ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ କିମ୍ବା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା।

କୋଷ୍ଟାରିକା ଏବଂ ପାନାମା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ସାମରିକ ବାହିନୀ ଉପରେ ବିପୁଳ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କର ସେନା ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହୁବିଧ ରଣନୀତିର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ କରନ୍ତି।

୨ ଏକ୍ସ ଓ୍ୱାଇଫ୍, ୩ ଛୁଆ ଏବଂ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ…

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅବସର ନେଲେ ଏହି…

