ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ଢ଼ାଲ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ

ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବି ବର୍ତ୍ତିଯିବ ଏହିସବୁ ଦେଶ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସହିତ, ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ପୁଣି ଥରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି: ଯଦି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ କ’ଣ କୌଣସି ଦେଶ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ଦୂରତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭିଲିଆନ୍…

T20 World Cup: ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼…

ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାର ଦୂରତା।

ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଗଭୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରରେ, ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ଦୃଢ଼ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ଯାହା ପରମାଣୁ ଶୀତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ବିସ୍ତୃତ ଭୂମି ଏବଂ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଲାଭ:

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଏ। ଏହାର ବିଶାଳ ଭୂମି, କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏହାକୁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ।

ଯଦିଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କରିପାରେ, ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ, ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରେ।

ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ଦୃଢ଼ ବଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା:

ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଦେଶଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।

ଏହା ଏପରି କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହାର ୧୦୦% ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରମାଣୁ ବଙ୍କର ଅଛି। ଏହି ବଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ଫଲ୍ ଆଉଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟେରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ।

ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବୈଦେଶିକ ନୀତି:

ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସେନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିମ୍ନ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବଜାୟ ରଖେ।

ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଥିଏଟରରୁ ଦୂରରେ ରଖେ। ଏହାର ସୀମିତ ରଣନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ସିଧାସଳଖ ପରମାଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ।

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା: କୃଷି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର:

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ ଏହାର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ରହିଛି। ପରମାଣୁ ଶୀତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଗମ୍ଭୀର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥିତ।

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗହମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଫସଲର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦକ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବୃହତ କୃଷି କ୍ଷମତା ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭିଲିଆନ୍…

T20 World Cup: ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼…

ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ହୋଲି କିପରି ପାଳୁଥିଲେ,…

ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ହେଲେ ଖାମେନିଙ୍କ…

1 of 28,406