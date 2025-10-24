ଏହି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଛୁଟି, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି….

ଏହି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଛୁଟି

By Jyotirmayee Das
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଥାଏ? କିଛି ଦେଶ ଲମ୍ବା ସପ୍ତାହାନ୍ତକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦେଶ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସରକାରୀ ଛୁଟି ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ୱିକିପିଡିଆର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଥାଏ।

ଶୀର୍ଷରେ ଏହି ଦେଶ: ସରକାରୀ ଛୁଟି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଜାତୀୟ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ସମେତ ବର୍ଷକୁ ମୋଟ ୪୨ ଟି ଛୁଟି ଦିଆଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୧ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଛୁଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ଛୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ । ସେ ୩ଟି ହେଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳିରୁ ଇଦ୍ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତରେ କିଛି ନା କିଛି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସମୟ ଥାଏ।

ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନେପାଳ: ନେପାଳ ୩୫ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦେଶର ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ହିନ୍ଦୁ-ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଦଶୈନ, ତିହାର, ହୋଲି ଏବଂ ମହିଳା ଦିବସ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଅଂଶ। ଭାରତ ପରି, ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।

ଇରାନ ଏବଂ ମିଆଁମାର: ଇରାନ ଏବଂ ମିଆଁମାରରେ ୨୬ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି ଅଛି। ଇରାନରେ, ଇଦ ଅଲ-ଆଧା, ନୌରୋଜ ଏବଂ ଆଶୁରା ଭଳି ଇସଲାମିକ ପର୍ବ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମିଆଁମାର ଜାତିଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଥିଙ୍ଗୟାନ ଜଳ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଲେଣ୍ଟ ଭଳି ବୌଦ୍ଧ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ୨୫ଟି ସାଧାରଣ ଛୁଟିଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବ ବୌଦ୍ଧ, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର । ବେସାକ, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଭଳି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି।

କାମ୍ବୋଡିଆ: କାମ୍ବୋଡିଆରେ ୨୪ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟିଦିନ ଅଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଯେପରିକି ଖମେର ନବବର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାମ୍ବୋଡିଆବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏହି ଲମ୍ବା ଛୁଟିଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ବାଂଲାଦେଶ: ବାଂଲାଦେଶରେ ୨୨ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟିଦିନ ଅଛି। ଏଥିରେ ଇସଲାମିକ, ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଯେପରିକି ଇଦ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତ ପରି, ଏହି ଦେଶର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବହୁ-ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

 

