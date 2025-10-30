GK: ଡାଇନୋସର ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିଲେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ, ମିଳିଲା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମ

ଡାଇନୋସରଠୁ ବି ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଡାଇନୋସର ହେଉଛନ୍ତି ମାନବଜାତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଡାଇନୋସରମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲାର ମେଘା ଗାଁରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଆବିଷ୍କାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଡାଇନୋସର ଯୁଗର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ୨୦୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଫାଇଟୋସର ଜୀବାଶ୍ମ ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ମିଳିଛି।

ଏହା ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ଫାଇଟୋସର ଜୀବାଶ୍ମ। ଏହି ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ଜୈସଲମେରର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ।

୨୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ରେ ଜୟସଲମେରର ଫତେଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ମେଘା ଗାଁର ହରପାଲ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଯୋଧପୁରର ଜୟ ନାରାୟଣ ବ୍ୟାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପରିହାର ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ଦାସ ଇଙ୍କିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଦଳ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଜୀବାଶ୍ମଟି ଫାଇଟୋସୌର ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସରୀସୃପର, ଯାହା ଜୁରାସିକ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନଦୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। ଏହା ଦେଢ଼ ମିଟରରୁ ଦୁଇ ମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ସଦୃଶ ଥିଲା।

ଫାଇଟୋସରସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ନଦୀ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଜୈସଲମେରରେ ଡାଇନୋସର ଜୀବାଶ୍ମ, ପାଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଛି।

୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ୧୬୬ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଥରୋସୋରସ ଇଣ୍ଡିକସ୍ ନାମକ ଏକ ତୃଣଭୋଜୀ ଡାଇନୋସରର ଅବଶେଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା।

ମେଘା ଗାଁରେ ଏହି ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡାଇନୋସର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସରୀସୃପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦଳ ଏବେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଖନନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳକୁ ଖୋଳିବେ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କେତେ ପୁରୁଣା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ।

