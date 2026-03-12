ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ରକ୍ତରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ଏହି ରୋଗ, କିପରି ମିଳେ ଏହାର ସୂଚନା ଜାଣନ୍ତୁ
ପିରିୟଡ୍ସ ରକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମହିଳାଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ବାହାରୁଥିବା ରକ୍ତକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ସାଧାରଣ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନାର ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ ରକ୍ତ ଗର୍ଭାଶୟର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ ରକ୍ତ ଅନେକ ଗର୍ଭାଶୟ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଜୈବିକ ନମୁନା ଯାହା ଗର୍ଭାଶୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭାଶୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା କିପରି ପାଇପାରିବେ।
ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ପାଇଁ ସୁରାକ ମିଳିପାରେ:
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗବେଷଣା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ପିରିୟଡ୍ ରକ୍ତକୁ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ।
ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଗର୍ଭାଶୟର ଆସ୍ତରଣ ପରି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ ପୀଡିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ରକ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ ଏବଂ ଜିନ୍ ପ୍ରକାଶନ ଥାଏ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ହତ୍ୟାକାରୀ କୋଷ ନାମକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୋଷ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ। ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ଭଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି।
ଗର୍ଭାଶୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପିରିୟଡ୍ ରକ୍ତ କେବଳ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଏଥିରେ ଗର୍ଭାଶୟ ଆସ୍ତରଣର ପ୍ରଦାହ, ଗର୍ଭାଶୟର ଆସ୍ତରଣର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଆଲ୍ କର୍କଟ ଭଳି ଗର୍ଭାଶୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପିରିୟଡ୍ ରକ୍ତରେ ଥିବା କିଛି କୋଷରେ ପ୍ରଦାହ ମାର୍କରର ସ୍ତର ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ଗର୍ଭାଶୟ ଆସ୍ତରଣର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କିମ୍ବା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଗର୍ଭପାତ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ।
ବାୟୋମାର୍କର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ:
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପିରିୟଡ୍ ରକ୍ତରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଜିନ୍ ଏବଂ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବାୟୋମାର୍କର କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏହି ବାୟୋମାର୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିନା ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରି, କିଛି ଗବେଷକ ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କ ନମୁନା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପିରିୟଡ୍ ରକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସରଳ ଏବଂ କମ୍ ଆଘାତଜନକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତି ହୋଇପାରିବ।