ଭକ୍ତି ଆଗରେ ବୟସ ବି ହାର୍ ମାନିଲା, ହସି ହସି କେଦାରନାଥ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ୭୦ ବର୍ଷର ଦୁଇ ଭଉଣୀ

କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ନଯାଇ ପାହାଚ ଚଢ଼ି କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବାହାନା କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।

ଏହା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୟସ, ସର୍ବୋପରି କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା। ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆରାମ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଅତୁଟ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ କଷ୍ଟକର ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି @girirajkumari_jhala ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ହଜାର ହଜାର ନେଟିଜେନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। କ୍ଲିପ୍ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ, କ୍ଳାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହସ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟଳ ଭକ୍ତି ବିକିରଣ କରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଷ୍ଟକର ପଥଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଜ୍ଞତା:

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏକ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରେକିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କିନ୍ନୌର କୈଳାସ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏକ ଟ୍ରେକିଂ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି: “ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାହାନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।”

ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ, ନେଟିଜେନମାନେ ଏହି “ସୁପର ଗ୍ରାଣ୍ଡମା”ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ କାମ କରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନ ବାହାନା କରି କରି ବିତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।

ଯେପରିକି ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା।

You might also like More from author
More Stories

1 of 30,564