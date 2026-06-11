ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ର ରାଶିଫଳ ଜାଣନ୍ତୁ।

By Priyanka Das

Daily Horoscope : ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ୧୧ ମଇ (ଜୁନ୍)* ରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକ ମାସର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବ ଏବଂ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିପାରେ। କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ ୧୧ ମଇ (ଜୁନ୍) ଦିନଟି କେମିତି ରହିବ।

ମେଷ ରାଶି

ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନଜର ଆସିବ। ଅଧୁରା କାମଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଗତି ଆସିବ। ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍‌ (ଅଂଶୀଦାରିତା) ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ମନ ବଳାଇପାରନ୍ତି। ଘରକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଗଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି…

ଏହି ୪ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଦେବ…

ବୃଷ ରାଶି

ଆଜି ମନ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ (ଅଡୁଆରେ) ରହିପାରେ। କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ଭୟ କିମ୍ବା ଅସମଞ୍ଜସତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ଜଲଦିବାଜିରେ (ତରବରିଆ ଭାବେ) କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି (ପ୍ରପର୍ଟି) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସଫଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ।

ମିଥୁନ ରାଶି

ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେଉଥିବା ନଜର ଆସିବ। ଆୟ ବଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶଶୁରଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦେଖାସାକ୍ଷାତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିବ। ପରିବାରର କଥାକୁ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍‌ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ରୂପ ନେଇପାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବ। ପୁରୁଣା ଭୁଲ୍‌ରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ।

କର୍କଟ ରାଶି

ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାଥ୍‌ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା କାମଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। କୌଣସି ଜଣେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ହଠାତ୍‌ ଦେଖା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସତେଜ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ରହିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି।

ସିଂହ ରାଶି

ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ୍‌ ଦେବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ନଜର ଆସିବ। ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା, ତେବେ ଏବେ ସେହି ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ନିରାଶାଜନକ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଜାଣି ଚଳନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଇର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ (ଲୋନ୍) ନେବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ।

କନ୍ୟା ରାଶି

ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସାବଧାନତା ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତ (ମେଳାମିଶା) ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ନେଣଦେଣର ବୋଝ କମ୍‌ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର ଶଉକ ଏବଂ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

ତୁଳା ରାଶି

ଆଜିର ଦିନଟି ଶାନ୍ତି (ସୁକୁନ୍) ଏବଂ ଆପଣାପଣ ନେଇ ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାଥ୍‌ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଜଭୁତ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅନୁରୂପ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍‌ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ। ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ତୁଲାଇବା ଜରୁରୀ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ କମ୍‌ କରିବ।

ଧନୁ ରାଶି

ଆଜି ବ୍ୟାପାର (ବ୍ୟବସାୟ) ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉଭୟ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଅନୁଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେବାରୁ ବିରତ ରହିବା ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା (ପ୍ଲାନ୍‌) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପୁରୁଣା ଭୁଲ୍‌ରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍‌ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ମକର ରାଶି

ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ। ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ (ନୀୟତ) କୁ ଚିହ୍ନି ଜାଣି ଚଳିବା ଜରୁରୀ ହେବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି

ଆଜି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନଜର ଆସିବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସହଜ ହେବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି (ପ୍ରମୋସନ) କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାର୍ଟନରସିପ୍‌ (ଅଂଶୀଦାରିତା) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମଗୁଡ଼ିକରେ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧ୍ୟାନର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ।

ମୀନ ରାଶି

ଆଜିର ଦିନଟି ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ (ଫଳ) ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ (ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ) ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତାର ସଙ୍କେତ ରହିଛି ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି ଆସିବ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ସାଥ୍‌ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଗଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି…

ଏହି ୪ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଦେବ…

ଆକାଶରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଠିଲା…

କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ…

1 of 3,274