ବୃଷ ଓ କନ୍ୟା ରାଶି ସମେତ ଏହି ଚାରି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ରହିବାକୁ ହେବ ସତର୍କ
ଜାଣନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ର ଆଜିର ଭାଗ୍ୟଫଳ।
Daily Horoscope : ୧୨ ଜୁନରେ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତମ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ଜୁନର ଦିନଟି।
ମେଷ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହଜ କରିଦେବ। ମନରେ ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକତା ରଖିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଏବେ ଅଣଦେଖା କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଫେରିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ପୁରୁଣା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ପରି ମନେହେବ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପରିଧି ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ରୋନକ ବଜାୟ ରହିବ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତରବରିଆ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ (ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍) ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପୁରୁଣା ମନୋମାଳିନ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଫେରିବ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ରହିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ମଜଭୁତ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ପିତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ମନ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆଜି ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହେବ। ବିରୋଧୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତ (ମିଳାମିଶା) ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ, ନୂଆ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆଜି ମନର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର (ଖାସ୍) ଉପହାର କିଣିପାରନ୍ତି। ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବାରେ ସମୟ ବିତାଇ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜୋରଦାର ହେବ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ବଜେଟ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ଚଳିବା ଜରୁରୀ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ।
ବିଛା ରାଶି
ଆଜି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ (ଭ୍ରମିତ) ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଜରୁରୀ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ (ପାର୍ଟନର) ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି (ବ୍ୟସ୍ତତା) ଭରା ରହିବ। ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବା ଟାଳିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବସି ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ।
ମକର ରାଶି
ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିବେଶରୁ (ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ) ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମନର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ, ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ଲାଗି ରହିପାରେ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆଜି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜଭୁତ କରି ରଖିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମନ ଲାଗିବ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବଣୁଛି। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମନେପକାଇ ଆପଣ ଭାବୁକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କ୍ୟାରିୟର ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ।
ମୀନ ରାଶି
ଆଜି ସାମାଜିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ସମାଜରେ ମାନ-ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଚାକିରିର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ମାତାପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଅଚାନକ (ହଠାତ୍) ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବଣୁଛି, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।