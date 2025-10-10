IND Vs WI, 2nd Test: ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଲେ ଏହି 4 ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ପ୍ଲେୟର, କାହିଁକି ଖେଳିବାକୁ ମୌକା ଦେଲେନି ଗିଲ୍ ?

ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ସରିଗଲା । ହେଲେ 4 ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ମିଳିଲାନି ମୌକା । କାହିଁକି ଖେଳିବାକୁ ମୌକା ଦେଲେନି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ?

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ, ନାରାୟଣ ଜଗଦୀସନ୍, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଖେଳିବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ।

ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିଲା

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ, ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାହାରକୁ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଯଦିଓ ଅକ୍ଷର ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବୋଲର ଏବଂ କ୍ରମରେ ତଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାରେ ମାହିର, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 55 ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଏବଂ ଏନ. ଜଗଦୀସନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସ୍ବାଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।

