FD ଠୁ ଦୁଇଗୁଣା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଚି! ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି 3 ସ୍କିମ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ କରିବ ଡବଲ, ହେଇଯିବେ ମାଲାମାଲ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି 3 ସ୍କିମ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ କରିବ ଡବଲ, ହେଇଯିବେ ମାଲାମାଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବିପଦମୁକ୍ତ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏବେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ FDକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ FD ସୁଧ ହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ, ଲୋକମାନେ ଭଲ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସରକାରୀ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନା 7 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ।
ଏଠାରେ, ଆମେ ତିନୋଟି ଦମଦାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ FD ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
1-ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା (SSY): ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଜନା
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 8.2 ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ।
ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଜମା, ସୁଧ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ବା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପରିମାଣ ସମସ୍ତ କରମୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି। ଛୋଟ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ପରି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
2-ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଙ୍ଗ ସର୍ଟିଫିକେଟ (NSC): ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ
ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଙ୍ଗ ସର୍ଟିଫିକେଟ (NSC) ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଚାହାଁନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, NSC ପ୍ରତିବର୍ଷ 7.7 ପ୍ରତିଶତ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଯଦି ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 14,490 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୁଧ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିହାତି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ମଧ୍ୟମ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ NSC ଆଦର୍ଶ।
3-କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର (KVP): ଏକ ସ୍ଥିର ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା
କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନା ଯାହା ପ୍ରାୟ 115 ମାସ (9 ବର୍ଷ ଏବଂ 7 ମାସ) ରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ 7.5 ପ୍ରତିଶତ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ 10,000 ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 20,000 ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ଉପଲବ୍ଧ।
ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ବିପଦ ବିନା ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନା ବ୍ୟାଙ୍କ FD ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଏବଂ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଗୁଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାଧାରଣ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରୁଛି।