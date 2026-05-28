AC ଚଲାଇବା ସମୟରେ କାମ ଦେବ ଏହି ହ୍ୟାକ୍, ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ରୁମ୍ ବି ମନାଲି ପରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ
AC ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏମିତି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବିଜୁଳି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଏୟାର କୁଲର୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅକାମୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏସି ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ଉପାୟ ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏସି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି।
ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିପାରେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏସିକୁ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ହ୍ୟାକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ରୁମକୁ ମନାଲି ପରି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରାଇବ।
ଏହି ଏସି ବ୍ୟବହାର ହ୍ୟାକ୍ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ:
ଝରକା ଏବଂ କବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ:
AC ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ବାୟୁଚଳନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ରୁମର ଝରକା ଏବଂ କବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଝରକା କିମ୍ବା ଡୋର ସାମାନ୍ୟ ଖୋଲା ରଖାଯାଏ, ତେବେ ବାହାରର ଗରମ ପବନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା AC କୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।
ଏହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ରୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ।
ଏସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସିର ସର୍ଭିସିଂ କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ଭିସିଂ ବିନା ଏସି ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଥଣ୍ଡା କରିବା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ସର୍ଭିସିଂ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଟେକ୍ନିସିଆନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ।
ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରାର ଖେଳ:
ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ AC କୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର AC କୁ ୧୬ କିମ୍ବା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀରେ ଚଲାନ୍ତି।
ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେବ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆକାଶଛୁଆଁ କରିବ।
ଏତେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ AC କୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ, AC ର ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ଡିଗ୍ରୀରେ ସେଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଏସି ସହିତ ଏକ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:
ଏହି ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏସିରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁମରେ ଶୀଘ୍ର ପରିକ୍ରମା କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା କରାଯାଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୁମର ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସିକୁ କମ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କମ୍ ଗତିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇପାରିବେ।