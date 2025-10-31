ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆଉ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେନି ଏହି ୨ କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି!
ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ଏହି ଆଗଧାଡ଼ିର ଦୁଇ ଖେଳାଳି!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡି.ୱାଇ. ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ସେଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଦଳ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୩୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଏହି ଦମଦାର ପରାଜୟ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଜୟ ଧାରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି: ଆଲିସା ହିଲି ଏବଂ ଏଲିସ୍ ପେରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେକିବାକୁ ନ ମିଲିପାରନ୍ତି।
ଆଲିସା ହିଲି କଣ କହିଲେ:
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଧିନାୟିକା ଆଲିସା ହିଲି କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କାର ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଏଠାରେ ଠିଆ ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ନିରାଶାଜନକ। ଆମେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ।”
ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି, ହିଲି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।
“ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ,” ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ହସି ହସି କହିଲେ। “ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଏହାକୁ ଖେଳିବାର ଦେଖିବୁ।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗରେ T20I ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ସାହଜନକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ODI କ୍ରିକେଟ୍ ହୁଏତ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।”
ହିଲିଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ODI କ୍ୟାରିୟରରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା। ହିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୫.୯୮ ହାରରେ ୩,୫୬୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୮ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୯୯.୭୨। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ହିଲି ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୭୪.୭୫ ହାରରେ ୨୯୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏଲିସ୍ ପେରି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି:
ଆଲିସା ହିଲି କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ବୟସର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରୁଥିବା ଦେଖିବା ଏକ ଅଜବ ଅଭିଜ୍ଞତା।
ଫୋବି ଚମତ୍କାର ଖେଳିଲେ, ଆମକୁ ଏକ ମହାନ ଆରମ୍ଭ ଦେଲେ ଏବଂ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କଲେ। ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଦେଖିବା ମଜାଦାର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି।”
ଏହି ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଏଲିସ୍ ପେରି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୩ ରେ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରରିଥିବା ପେରି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ।