ଏହି ୪ ମୂଳ କାରଣ ପାଇଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଅଣଦେଖା ନ କରି ତୁରନ୍ତ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଫଳରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତେଣୁ, ଫୋନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିପଦରେ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ କଣ …
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁନି : କେବେବି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେଣୁ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଗରମ ଉତ୍ସରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।
ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା: ଅନେକ ଲୋକ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗେମିଂ, କଲ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜିଂରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୋନରେ ଗରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଫୋନ୍ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଗରମ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ନିମ୍ନମାନର ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର: କେତେକ ସମୟରେ, ଶୀଘ୍ରତା କିମ୍ବା ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ, ଲୋକମାନେ ନିମ୍ନମାନର ଚାର୍ଜର କିମ୍ବା ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ କିଣି ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଚାର୍ଜର କିମ୍ବା କେବୁଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ କିମ୍ବା ଗରମ କରିପାରେ, ଯାହା ଫୋନ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାଦାନ ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ, ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ଚାର୍ଜର ଏବଂ କେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ନ କରିବା: ଅନେକ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଫୋନର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବଗ୍ ସମାଧାନ କରେ। ଏହା ନହେବା ଫଳରେ ଫୋନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କମିଯାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୁଏ।