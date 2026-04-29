ଏହି ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ ପ୍ରେସର କୁକୁର, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି କଥା…

ପ୍ରେସର କୁକର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ୫ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରେସର କୁକରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା କିମ୍ବା ମାଂସ ହେଉ ସବୁକିଛି କମ୍ ସମୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ।

ହେଲେ, ଏହାର ସମସ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପ୍ରେସର କୁକର ସମାନ ଭାବରେ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଖବର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରେସର କୁକର ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କର ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ହାନି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେସର କୁକର ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।

କେଉଁ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ:

୧. ଗ୍ୟାସକେଟ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭଲଭ୍ ପ୍ରତି ଅବହେଳା:

ରବର ଗ୍ୟାସକେଟ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭଲଭ୍ ଏକ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଏକାଠି ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବାଷ୍ପ ମୁକ୍ତ କରେ।

କିନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାରେ କିମ୍ବା ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ୟାସକେଟ୍ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଢିଲା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବାଷ୍ପ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଭଲଭ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ କୁକର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ତେଣୁ, ସମୟ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସକେଟ୍ ଏବଂ ଭଲଭ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ନକଲି ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

୨. କୁକରରେ ପରିମାଣରୁ ଅଧିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା:

ଅନେକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଏକାଥରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଫୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏହା ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ; ଯଦି ଏହି ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ତେବେ ବାଷ୍ପ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଭେଣ୍ଟ ଅବରୋଧିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା କୁକର ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଶେଷରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ବିପଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସର୍ବଦା କୁକରକୁ ଏହାର ମୋଟ କ୍ଷମତାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ – ବିଶେଷକରି ମସୁର (ଡାଲି) ଭଳି ଫେଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ବାଷ୍ପ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ତରରେ ରହିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କମ୍ ପରିମାଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।

୩. ହ୍ୱିସିଲ୍ ସଫା କରିବାରେ ବିଫଳତା:

କୁକରର ହ୍ୱିସିଲ୍ ଯାହାକୁ ପ୍ରେସର୍ ରିଲିଜ୍ ଭଲଭ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଯଦି ମଇଳା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଏହା ଭିତରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ।

ଏହା ବାଷ୍ପକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ରୋକିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କୁକର ଭିତରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ହ୍ୱିସିଲ୍ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭେଣ୍ଟ୍ ପାଇପ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧାମୁକ୍ତ ରହିଛି।

୪. ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର:

କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ରୋଷେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ; ହେଲେ ଏହି ଧାରଣା ଭୁଲ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ିପାରେ, କୁକର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା ସନ୍ତୁଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ତେଣୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ସର୍ବଦା ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

୫. ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରେସର କୁକର ବ୍ୟବହାର କରିବା:

ଏକ ପୁରୁଣା କୁକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସମୟ ସହିତ ଏହାର ବଡି, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଏବଂ ଲକିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଢାଙ୍କୁଣୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଲକ୍ ହେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ, କୁକରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏହାର ଚାପ-ବହନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଏବଂ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରେ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୁକରକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଏକ ନାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଏକ ନୂଆ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।

