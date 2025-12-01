Smartphone Blast: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହୋଇଯିବ ବ୍ଲାଷ୍ଟ! ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କାମ

ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍!

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ଘାତକ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି, ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ କ’ଣ ଏବଂ ଆମେ କେଉଁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କାହିଁକି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ?

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରେ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଏ। ଏହାର ରାସାୟନିକ ସନ୍ତୁଳନରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିପାରେ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ବ୍ୟାଟେରୀରେ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଏଥିରେ ହେରଫେର ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ।

କେବେବି ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ – ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା ବିପଦଜନକ। ତେଣୁ, ପୋନ ଗରମ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଅନେକ ଲୋକ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କଲ୍ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କେବେବି ରାତିସାରା ଚାର୍ଜିଂରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିପାରେ।

ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି – ବ୍ୟାଟେରୀର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର କିମ୍ବା ଜୋରରେ ତଲେ ପଡୁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ଆବରଣ ଭାଙ୍ଗିପାରେ କିମ୍ବା ଏହାର ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ହେରଫେର କରିବା କେତେକ ସମୟରେ ଘାତକ ହୋଇପାରେ।

ଖରାପ ଗୁଣବତ୍ତା ଚାର୍ଜର – ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ଖରାପ ଗୁଣବତ୍ତା ଚାର୍ଜର କିଣନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜର ସହିତ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

