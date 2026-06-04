ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ! ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଟେରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ

ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ୍?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଫୋନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ।

ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିବାକୁ ଲାଗିଛି।

ଏହାର କାରଣ ସର୍ବଦା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୪ କ୍ୟାରେଟ, ୧୮ କ୍ୟାରେଟ କିମ୍ବା ୨୨…

ପୁରା ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି,…

ସର୍ବଦା ସ୍କ୍ରିନର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଧିକ ରଖିବା:

ଫୋନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାଇଟନେସକୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ଅଟୋ-ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସ୍କ୍ରିନର ବ୍ରାଇଟନେସକୁ କମ୍ ରଖିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ।

ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ଆପ୍ସ:

ଏପରି ଅନେକ ଆପ୍ ଅଛି ଯାହା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ଆପଗୁଡିକ ନିରନ୍ତର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା, ଲୋକେସନ୍ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଆପଗୁଡିକ ସମୟ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୀମିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ସବୁବେଳେ ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନ୍ ରଖିବା:

GPS, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ ୱାଇ-ଫାଇ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ସକ୍ରିୟ ରଖିଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଭଲ। ଏହା କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଫୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ବାରମ୍ବାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବା:

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ସପିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ଆପ୍ସରୁ ଲଗାତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିବା ଆପ୍ସ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ।

ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ:

ବାରମ୍ବାର ଫୋନକୁ ୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ଦେବା, କିମ୍ବା ରାତିସାରା ଚାର୍ଜରେ ରଖିବା, ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ତରକୁ ୨୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ଚାର୍ଜର ଏବଂ କେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।

ପୁରୁଣା ସଫ୍ଟୱେରର ବ୍ୟବହାର:

ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରେ ଆସୁଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍‌କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ହେଲେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତି ସହିତ ଜଡିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ’ଣ କରିବେ:

ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନର ବ୍ରାଇଟନେସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଆପ୍ସକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ।

ଏହି ଛୋଟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି, ଆପଣ କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ବ୍ୟାଟେରୀର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

୧୪ କ୍ୟାରେଟ, ୧୮ କ୍ୟାରେଟ କିମ୍ବା ୨୨…

ପୁରା ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି,…

ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଲା…

ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ; ଜୁବିନ୍ ଭାଲୁଚା…

1 of 29,084