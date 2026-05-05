ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ! ବାରମ୍ୱାର ଛିଡ଼ିବାର ଅସଲ କାରଣ ଜାଣିଲେ ଚମକି ଉଠିବେ
ଏହିସବୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣାଇଲେ ବଢ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲର ଆୟୁଷ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏକ ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ନୂଆ କେବୁଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଖରାପ ଗୁଣବତ୍ତା ବୋଲି ଦାୟୀ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ।
କେବୁଲକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିବା:
ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲକୁ ସିଧାସଳଖ ତାରରୁ ବାହାରକୁ ଟାଣିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭୁଲ। ଏହା କେବୁଲର ଭିତରର ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଡ଼ିଯାଓ। ସର୍ବଦା ପ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା କନେକ୍ଟରକୁ ଧରି କେବୁଲକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ।
କେବୁଲକୁ ବଙ୍କା କରିବା ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଇବା:
ଅନେକ ଲୋକ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଙ୍କା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି। ଏହା ଭିତରର ତାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ ଏବଂ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାରେ ରଖନ୍ତୁ।
ଚାର୍ଜ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା:
ଚାର୍ଜ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବୁଲ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବିଶେଷକରି ଗେମିଂ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସମୟରେ। କାରଣ କେବୁଲ ବାରମ୍ବାର ଘୁଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହା ସଂଯୋଗକୁ ଢିଲା କରିପାରେ ଏବଂ ଅକାଳ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା:
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା କେବୁଲର ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଭିତରର ତାରଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ।
ଶସ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କେବୁଲର ବ୍ୟବହାର:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ କେବୁଲ୍ କିଣନ୍ତି। ଏପରି କେବୁଲ୍ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବଦା ଓ୍ୱାରେଣ୍ଟି ଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡର କେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବିନା ଏକ ବ୍ୟାଗରେ କେବୁଲ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏହା କେବୁଲକୁ ବଙ୍କା କରିଦିଏ କିମ୍ବା ଛିଡ଼ାଇଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଜୀବନକାଳ ହ୍ରାସ ପାଏ। କେବୁଲକୁ ଏକ କେସ କିମ୍ବା ଏକ ପୃଥକ ପକେଟରେ ରଖିବା ଭଲ।
କେବୁଲ ଲାଇଫ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ଟିପ୍ସ:
ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ, ତେବେ କିଛି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କେବୁଲ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଣିବା କିମ୍ବା ବଙ୍କା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ; ଆମର ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ।