Numerology: ଏହି ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ରାକ୍ଷସ ସମାନ ଶକ୍ତି, ଦୁନିଆକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ
Ank Jyotish: ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜନ୍ମତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କିଛି ମୂଳାଙ୍କ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପୌରାଣିକ କଥାର ଦାନବମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହ ଥାଏ ।
ଏହି ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ନିଜ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପରେ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥାନ୍ତି।
ଅସମ୍ଭବକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା
ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ବର ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା (*ତପସ୍ୟା*) କରିଥିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା କିମ୍ବା ପରାସ୍ତ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥିଲା; ଏବଂ ସେମାନେ ଅଜୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ରାବଣ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତାର ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ ଅଛି – ଯାହାଙ୍କ ବଳବତ୍ତରେ ସେମାନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଜଣଙ୍କର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜାଣିପାରିବା ଯେ, କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାବଣ ପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ।
ମୂଳାଙ୍କ 1 – ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବା
ଯେକୌଣସି ମାସର 1, 10, 19, କିମ୍ବା 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୂଳାଙ୍କ 1 ହୋଇଥାଏ। ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 1 ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଙ୍କ ପରି ଗୁଣ ଥାଏ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଦୃଲିଡରସିପ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର କିମ୍ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ରାବଣ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଥିଲେ ଏବଂ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପରାଜୟ ସ୍ବିକାର କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ଥିଲା।
ମୂଳାଙ୍କ 8 – ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବା
ଯେକୌଣସି ମାସର 8, 17 କିମ୍ବା 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 8 ଥାଏ। ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 8 ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ବହନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରୁନଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ରାଜା ଏବଂ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ – ଅଜୟ ହେବାର ବର ପାଇବା ପାଇଁ 10,000 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ମୂଳାଙ୍କ 9 – ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 9, 18 କିମ୍ବା 27 ତାରିଖରେ ପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 9 ଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କେହି କହିପାରିବେ ଯେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ପରି, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅପାର ଶକ୍ତି ସହିତ ସେମାନେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେନା, ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି । ଏବଂ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଭଳି କ୍ରୀଡାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରନ୍ତି।