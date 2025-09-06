ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ ୧୫ ହଜାର, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭରେ ୧ ଲକ୍ଷ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି
ପିଏମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଏହିମାନେ ପାଇବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଯୋଜନା ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ନାମ ପିଏମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଉଠାଉଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଗରିବ ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଟେକନିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାରମ୍ପରିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ବି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ନେଇପାରିବେ।
କେତେ ମିଳେ ଲାଭ: ପିଏମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧାମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଟ୍ରେନିଂରେ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦୦ ଅର୍ଥାତ ମାସିକ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ।
ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ: ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇ ସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋନ ସୁଝିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ ମିଳିବ।
କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ: ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାମ ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରେ କୁମ୍ଭାର, ପଥର ଖୋଦନକାରୀ ଏବଂ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏଥିରେ ମାଛ ଧରାଳି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ହକଦାର। ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଧୋବା, ଦରଜୀ, ବୁଣାକାର ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲାଭ ନେଇପାରିବେ।