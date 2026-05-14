ମେ ମାସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏହି ଗଛ, ଜାଣନ୍ତୁ ଲଗାଇବାର ଶୈଳୀ
ମେ ମାସର ପ୍ରଖର ଖରା ଓ ଗରମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏକ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା, ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରିଥାଏ। ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
Home Cooling Tips: ମେ ମାସ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଗରମ ପବନ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେ କୁଲର ହେଉ, ପଙ୍ଖା ହେଉ କିମ୍ବା ଏସି – ସବୁ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମତରେ, ଅଧିକ ସମୟ ଏସିରେ ରହିବା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଏସି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରଖର ଗରମରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଚିପ୍ଚିପା ପଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ରଖିପାରିବେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଉପାୟରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାଲକୋନି କିମ୍ବା ଘରର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶରେ କିଛି ବିଶେଷ ଗଛ ଲଗାଇ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଘରର ବାୟୁକୁ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଗରମର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ନିଜ ଘରେ ଗାର୍ଡେନିଂ (ବଗିଚା) ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବା, ଯାହାକୁ ମେ ମାସରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୁରା ସିଜନ୍ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପବନ ପାଇପାରିବେ।
ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବେ?
ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଗରମରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ତୁଳସୀ, ଏଲୋଭେରା, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମୋଗରା ଏବଂ ସ୍ନେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରି ଗଛ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଘରର ସଜାବଟକୁ ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବାତାବରଣକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଯତ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖେ। ଏହା ସହିତ ଏହା ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ରୁମ୍ର ତାପମାତ୍ରା ଥଣ୍ଡା ରହେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାଲକୋନି ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସତେଜତା ବଜାୟ ରହେ ଏବଂ ଗରମର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ।
ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବାର ସଠିକ୍ ଶୈଳୀ
ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସଠିକ୍ କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଟି ଚୟନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ସହିତ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଯେପରି ପାଣି ଜମି ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହିଭଳି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଖରା ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଛାଇରେ ରଖିବା ଭଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଣି ସବୁବେଳେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଯେପରି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।