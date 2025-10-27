Gold Reserves in India: ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟର ମାଟି ତଳେ ଅଛି ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର, ନାଁ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ବାସ କରିବେନି…

ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟର ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅଛି ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତକୁ ସାଧାରଣତଃ ସୁନାର ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ମାଟି ତଳେ ବିଶାଳ ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଆଜି, ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଭାରତୀୟ ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ବିହାର ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ବିହାରର ଜମୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ 222.8 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଖନନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିହାରକୁ ଭାରତର ସୁନା ଅର୍ଥନୀତିର କେନ୍ଦ୍ର କରିପାରେ।

ରାଜସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ରାଜସ୍ଥାନରେ 125.9 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ବାଂସୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁକିଆ ଜଗପୁରା ସ୍ବାର୍ଣ୍ଣ ପଟ୍ଟୀ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତଥାପି, ଏଠାରେ ଖଣି ଖନନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି।

ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ । ଏଠାରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ସୁନା ଉତ୍ପାଦନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇଆସିଛି। କୋଲାର ସୁନା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ହଟି ହେଉଛି ସୁନା ଖଣିର ଘର । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 103 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି। ଯଦିଓ କୋଲାର ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଟିରେ ଏବେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରହିଛି।

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ 15 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଅନନ୍ତପୁର ଏବଂ ଚିତ୍ତୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ 13 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋନଭଦ୍ର ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।

ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍ବାର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 1.6 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ସ୍ବାର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି।

