କ୍ୟାନ୍ସର ଆରମ୍ଭରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ଲକ୍ଷଣ, ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ!

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କ୍ୟାନ୍ସର ଏମିତି ଏକ ଭୟାନକ ରୋଗ ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୋଗୀକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ।
ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କେବଳ ରୋଗୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ ରୋଗୀ ଏହି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ କର୍କଟ ରୋଗ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ।
ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ: କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଥକ୍କା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହେବା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଓଜନ ହ୍ରାସ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
କାଶ ସମସ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ କାଶ ସମସ୍ୟା କ’ଣ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ? ଲଗାତାର କାଶ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆବୁଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।
ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଏକାଠି ଅନୁଭବ କରିବା କର୍କଟ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତୁ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀମାନେ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି।
ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ରୋଗୀ ଏହି ରୋଗରୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।