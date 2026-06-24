ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଓଜନ କମାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିଦିଏ କଷ୍ଟକର, କେବଳ ଖାଦ୍ୟ କମାଇବା ଦ୍ଵାରା ହେବନାହିଁ କାମ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା କଠିନ ହୋଇପାରେ।
Weight Loss Journey : ଓଜନ ବଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଏହାକୁ କମାଇବା ତା’ଠାରୁ ବି ବଡ଼ କାମ। ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ମାସ ଧରି ଡାଏଟ କରନ୍ତି, ଜିମ ଯାଆନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି, ତଥାପି ଓଜନରେ ଆଶା ମୁତାବକ ହ୍ରାସ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରାଶ ହେବା ସ୍ଵାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ ଓଜନ କମାଇବା କେବଳ କମ୍ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ, ହରମୋନ, ନିଦ, ମାନସିକ ଚାପ, ଖାଦ୍ୟପେୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଓଜନ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି?
ଓଜନ କାହିଁକି କମୁନାହିଁ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି, ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଉପାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାମକୁ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇପାରେ।
ଯେତେବେଳେ ଓଜନ କମାଇବା (ୱେଟ୍ ଲସ୍) କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ କ୍ୟାଲୋରୀ ଉପରେ ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଠା ପାନୀୟ, ବାରମ୍ବାର ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବା, ନିଦର ଅଭାବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଉଛି?
ଅଜାଣତରେ ହାଇ କ୍ୟାଲୋରୀ ନେଉନାହାନ୍ତି ତ?
ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ଵାରା କ୍ୟାଲୋରୀ କମୁଛି।
କିନ୍ତୁ ସ୍ନାକ୍ସ, ମିଠା ପାନୀୟ, ଏବଂ ସସ୍ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଶରୀରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ମିଳୁଥାଏ, ତେବେ ଓଜନ କମିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
ନିଦର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଜନ କମାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ
ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ କମାଇ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଓଜନ କମିଯିବ, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ନିଦର ଅଭାବ ଭୋକ ଏବଂ ପେଟ ଭରିବା ଅନୁଭୂତି ସହ ଜଡ଼ିତ ହରମୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହାଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୋକ ଲାଗେ, ମିଠା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାଲୋରୀ ଗ୍ରହଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଓଜନ କମାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥାଏ।
ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ
କ୍ରମାଗତ ମାନସିକ ଚାପ (ଷ୍ଟ୍ରେସ୍) ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ଵାରା ଓଜନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିଚାଲେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାରା ସମୟ ବସି ବସି କଟୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଜନ କମାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦିନସାରା ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଏବଂ ଚାଲିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହରମୋନ୍ଗତ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ କେତେକ ଔଷଧର ସେବନ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥାଏ।