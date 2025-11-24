ଶିବ ହେବେ ପ୍ରସନ୍ନ; ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ! ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚେକ କରନ୍ତୁ…
Daily Horoscope: ଆଜି ସୋମବାର, ନଭେମ୍ବର ୨୪, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାଷାଢା ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଧନୁ ରାଶିକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ରାଧି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ, ଆଜିର ଦିନଟି କର୍କଟ, କନ୍ୟା ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ, କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Daily Horoscope: ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ କର୍କଟ, କନ୍ୟା ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ରାଧି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ, ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ମେଷ ରାଶି: ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ସୋମବାର ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପତନ ଘଟିବ। ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବୃଷ ରାଶି: ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ସୋମବାର ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, ଏବଂ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।
କର୍କଟ ରାଶି-:ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପରିବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥଗିତ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ତୁଳା ରାଶି: ସୋମବାର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିବା ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ସୋମବାର ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ପୂର୍ବ କାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଆଜି ଏକ ପାରିବାରିକ ଘଟଣା ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଆଜି ଯେକୌଣସି କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଧନୁ ରାଶି: ସୋମବାର ଦିନ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ।ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ମକର ରାଶି: ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ, ଆଜି କାମରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ।
ମୀନ ରାଶି: ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗମନ ହେତୁ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।