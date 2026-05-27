ଆଜି ବନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବେ ଏହି ୨ ଗ୍ରହ, ଏହି ୩ ରାଶିର ଲାଗିବ ଲଟେରୀ, ୫ ରାଶି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଧନ ବର୍ଷା!
ଆଜି କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର, ମେ’ ୨୭, ୨୦୨୬ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷଣ ହେବ। ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ (ଚନ୍ଦ୍ରର ମହକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ)ର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପଡ଼ୁଛି। ନକ୍ଷତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ହେବ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଯୋଗୁଁ ବୃତ୍ତିପାତ ଯୋଗ, ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ରବି ଯୋଗର ଏକ ଅସାଧାରଣ ସଙ୍ଗମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବିଶେଷକରି କର୍କଟ, ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ।
ଆଜି , ଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ, ତା’ପରେ ଏହା ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୬ ରୁ ୩:୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଯାହାକୁ ବିଜୟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ, ବିରାଜମାନ କରିବ।
ହେଲେ, ରାହୁକାଳ ଦିନ ୧୨:୧୮ ରୁ ୨:୦୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ; ତେଣୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।
ମେଷ:
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ବୃଷ:
ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ମିଥୁନ:
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ ନୂତନ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କର୍କଟ:
ଜଣେ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ସିଂହ:
ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ।
କନ୍ୟା:
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ।
ତୁଳା:
ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ।
ବିଛା:
ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଉଭା ହେବ।
ଧନୁ:
ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କୌଣସି ଉଦ୍ୟମରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।
ମକର:
ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ:
ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମୀନ:
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିନଟି ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।