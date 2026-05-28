ଦିନ ୨ଟା ପରେ ଏହି ୨ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଧନବର୍ଷା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମିଳିବ ମନଜାଣି ସଫଳତା…
ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶି ଦେଇ ଗମନ କରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଗ୍ରହ କ୍ରମାନୁସାରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଭାଶୀ ଯୋଗ, ଆନନ୍ଦାଦି ଯୋଗ, ସୁନାଫ ଯୋଗ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ଶଙ୍ଖ ଯୋଗ ଏବଂ ଭାରିଯାନ ଯୋଗର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମେଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା କିମ୍ବା ମକର ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣ ରୁଚକ ଯୋଗର ଅପାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଗଠନ ଯାହା ରାଜଯୋଗ ପରି ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ!
ଜଣାଶୁଣା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ’ଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ହେବ।
ମେଷ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଦିନ ହେବ। ରୁଚକ ଯୋଗର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବରଦାନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।
ବୃଷ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଣିପାରେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ।
ମିଥୁନ:
ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଅନୁତ୍ପାଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସମୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଭୟର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
କର୍କଟ:
ଆଜି ରାଶିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ଯଦିଓ ରୁଚକ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ସିଂହ:
ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଉପହାର ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କନ୍ୟା:
ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ।
ତୁଳା:
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ତୁମେ ରୁଚକ ଯୋଗର ଅପାର ଲାଭ ପାଇବ। ହେଲେ ତୁମର କ୍ରୋଧରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ।
ବିଛା:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
ଧନୁ:
ଆଜି ଧନୁ ରାଶିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଯାନ ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରନ୍ତି।
ମକର:
ମକର ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରୁଚକ ଯୋଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ, ଦିନର କିଛି ଅଂଶ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ:
କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି।
ମୀନ:
ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ।