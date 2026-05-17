ଭାରତର ଏହି ଗାଁରେ କେହି ବି ଖାଆନ୍ତିନି ଆଇଁଷ, କି ଛୁଅଁନ୍ତିନି ମଦ… କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ
ଭାରତର ଏହିସବୁ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏହାର ବିଶାଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିବିଧତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାର ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗାଁ ଏବଂ ସହର ଅଛି ଯେଉଁଠାର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମାଂସ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ।
ବିହାରର ବିହିଆଇନ ଗାଁ:
ବିହାରର ଗୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିହିଆଇନ ଗାଁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ନିରାମିଷ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ୩୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକ କଠୋର ନିରାମିଷ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମୂଳ।
ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କଠୋର ନିରାମିଷ ଅଭ୍ୟାସ ପାଳନ କରି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମଗ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ରହିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି।
ଏଠାରେ ନିୟମ ବହୁତ କଠୋର; କେବଳ ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ ନିଷେଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଗୁଜରାଟର ପାଲିତାନା:
ପାଲିତାନା ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିଛି: ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ନିରାମିଷ ସହର। ପବିତ୍ର ଶତ୍ରୁଞ୍ଜୟ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାଲିତାନା ଜୈନ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ।
ଜୈନ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହିଂସାର ନୀତିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିହିତ। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ଜୈନ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଅନଶନ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇନଗତ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଗାଁ:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରେଣାଭି ଗ୍ରାମ, ଏହାର କଠୋର ନିରାମିଷ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଆଉ ଏକ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ରେବନାଥଙ୍କ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କଠୋର ନିରାମିଷ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ।
ରାଜସ୍ଥାନର ବିଷ୍ଣୋଇ ଗାଁ:
ରାଜସ୍ଥାନର ମାରୱାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଷ୍ଣୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ।
ଗୁରୁ ଜମ୍ଭେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ୨୯ଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତି ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି।