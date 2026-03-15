ମକର, ଧନୁ ସମେତ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ; କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭାରି ବିପଦ! ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ
Lucky zodiac: ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ..
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି, ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬, ଚୈତ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ଆଜି ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ, ଏହା ସହିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀରେ ରହିବ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ..
ମେଷ ରାଶି: ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁରତା ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏକ ବିଶେଷ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ସକାଳ ଠାରୁ ଆପଣ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଘରର କାମ ସାରା ଦିନକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମିଥୁନ ରାଶି: କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି, ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି, ଅତିଥିମାନେ ଆସିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାରା ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରି ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ଚମତ୍କାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା ରାଶି:ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାକୁ ସତର୍କତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅସାବଧାନତା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଯାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଜନକ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଯାନବାହାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆୟ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ। ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାଇବେ।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯିବାରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିବେଶରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆତ୍ମ-ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ରଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)