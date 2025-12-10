IPL 2026 Auction: କିଏ ସେ 6 ଖେଳାଳି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ ବୋଲି? 17.5 କୋଟିର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ବି ସାମିଲ
କିଏ ସେ 6 ଖେଳାଳି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ ବୋଲି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ, ଆବୁଧାବିର ଏତିହାଦ ଆରେନାରେ 359 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ, କାରଣ IPL 2026 ସିଜିନ୍ ନିଲାମ ହେବ। ଏଥର, ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ନୂଆ ଖେଳାଳି ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପରି, ନିଲାମ ସେଟ୍ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଲାମି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲି ଲାଗିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
BCCI ତାଲିକାର ସେଟ୍ 1 ରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେଭନ୍ କନୱେଙ୍କର ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏଥର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ରିଲିଜ କରିଛି। କନୱେର ବେସ ପ୍ରାଇସ 2 କୋଟି। ତଥାପି, ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କନୱେ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଳ ନିଲାମ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ।
ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି ଯୁବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଓପନର ଜେକ୍-ଫ୍ରେଜର ମ୍ୟାକଗର୍କ, ଯାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ରିଲିଜ କରିଥିଲା। ଆଇପିଏଲରେ 15 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ମ୍ୟାକଗର୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି। ମ୍ୟାକଗର୍କଙ୍କୁ କ୍ରେତା ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ୍, ଯିଏ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରେଜିଷ୍ଟାର କରିଛନ୍ତି। ତିନି ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲରେ 17.5 କୋଟିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଗତ ବର୍ଷର ମେଗା ନିଲାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏଥର ସେ 2 କୋଟି ବେସ ପ୍ରାଇସ ସହିତ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଛି।
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସରଫରାଜ ଖାନ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବ ନିଲାମରେ କୌଣସି ଦଳ କିଣି ନଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଂଶ ଥିବା ସରଫରାଜ ଖାନ 7.5 କୋଟି ବେସ ପ୍ରାଇସ ସହିତ ନିଲାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ତାଙ୍କୁ କେହି କିଣିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ରିଲିଜ କରିଥିଲା। ମିଲରଙ୍କ ବେସ ପ୍ରାଇସ ମଧ୍ୟ 2 କୋଟି। ଯଦିଓ ସେ ବଡ଼ ବିଡ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରେତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
ଶୀର୍ଷ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନାମ ବିସ୍ଫୋରକ ଭାରତୀୟ ଓପନର୍ ପୃଥ୍ବୀ ଶ’, ଯିଏ ମେଗା ନିଲାମରେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏଥର ତାଙ୍କର କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଶ’ ତାଙ୍କର ବେସ ପ୍ରାଇସ 75 ଲକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ନିଲାମ ଦିନ ଏହି ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଜଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି 6 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବା ପରେ ହିଁ ଅକ୍ସନ ଆଗକୁ ବଢିବ ।