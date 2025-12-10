IPL 2026 Auction: କିଏ ସେ 6 ଖେଳାଳି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ ବୋଲି? 17.5 କୋଟିର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ବି ସାମିଲ

କିଏ ସେ 6 ଖେଳାଳି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ ବୋଲି?

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ, ଆବୁଧାବିର ଏତିହାଦ ଆରେନାରେ 359 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ, କାରଣ IPL 2026 ସିଜିନ୍ ନିଲାମ ହେବ। ଏଥର, ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ନୂଆ ଖେଳାଳି ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପରି, ନିଲାମ ସେଟ୍ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଲାମି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲି ଲାଗିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

BCCI की से जारी लिस्ट के सेट-1 में सबसे पहला नाम है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवन कॉनवे का, जिन्हें इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज किया था. कॉनवे का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. हालांकि खराब फॉर्म से जूझ रहे कॉनवे पर कोई टीम दांव लगाएगी, ये मुश्किल नजर आ रहा है. (Photo: PTI)

BCCI ତାଲିକାର ସେଟ୍ 1 ରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେଭନ୍ କନୱେଙ୍କର ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏଥର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ରିଲିଜ କରିଛି। କନୱେର ବେସ ପ୍ରାଇସ 2 କୋଟି। ତଥାପି, ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କନୱେ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଳ ନିଲାମ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ।

इस लिस्ट में दूसरा नाम ऑस्ट्रेलिया के युवा ओपनर जेक-फ्रेजर मैक्गर्क का है, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया था. IPL में 15 मैच खेल चुके मैक्गर्क का बेस प्राइस भी 2 करोड़ रुपये है. मैक्गर्क को कोई न कोई खरीदार मिलने की पूरी उम्मीद है. (Photo: PTI)

ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି ଯୁବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଓପନର ଜେକ୍-ଫ୍ରେଜର ମ୍ୟାକଗର୍କ, ଯାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ରିଲିଜ କରିଥିଲା। ଆଇପିଏଲରେ 15 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ମ୍ୟାକଗର୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି। ମ୍ୟାକଗର୍କଙ୍କୁ କ୍ରେତା ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

तीसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जिन्होंने खुद को सिर्फ बतौर बल्लेबाज रजिस्टर किया है. IPL में 3 सीजन पहले 17.50 करोड़ में बिकने वाले ग्रीन चोट के कारण पिछले साल मेगा ऑक्शन में नहीं उतर सके थे. मगर इस बार 2 करोड़ बेस प्राइस के साथ वो मैदान में हैं और ये तय नजर आ रहा है कि सबसे महंगे खिलाड़ी भी साबित होंगे. (Photo: PTI)

ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ୍, ଯିଏ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରେଜିଷ୍ଟାର କରିଛନ୍ତି। ତିନି ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲରେ 17.5 କୋଟିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଗତ ବର୍ଷର ମେଗା ନିଲାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏଥର ସେ 2 କୋଟି ବେସ ପ୍ରାଇସ ସହିତ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଛି।

चौथे नंबर पर भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान हैं, जिन्हें पिछले ऑक्शन में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था. सरफराज आखिरी बार दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे सरफराज खान 75 लाख के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में उतर रहे हैं. इस बार कोई उन्हें खरीदेगा, ये देखने लायक होगा. (Photo: PTI)

ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସରଫରାଜ ଖାନ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବ ନିଲାମରେ କୌଣସି ଦଳ କିଣି ନଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଂଶ ଥିବା ସରଫରାଜ ଖାନ 7.5 କୋଟି ବେସ ପ୍ରାଇସ ସହିତ ନିଲାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ତାଙ୍କୁ କେହି କିଣିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

पांचवें नंबर पर हैं साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज डेविड मिलर, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिलीज किया था. मिलर का बेस प्राइस भी 2 करोड़ रुपये हैं. हालांकि, उन पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद नहीं है लेकिन खरीदार मिलने की पूरी संभावना है. (Photo: PTI)

ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ରିଲିଜ କରିଥିଲା। ମିଲରଙ୍କ ବେସ ପ୍ରାଇସ ମଧ୍ୟ 2 କୋଟି। ଯଦିଓ ସେ ବଡ଼ ବିଡ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରେତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।

टॉप-6 में आखिरी नाम है धमाकेदार भारतीय ओपनर पृथ्वी शॉ, जो मेगा ऑक्शन में खाली हाथ रहे थे. मगर इस बार उनके खरीदे जाने की संभावना काफी ज्यादा है. शॉ ने अपना बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखा है. हालांकि, ये ध्यान रहे कि ऑक्शन के दिन इन 6 खिलाड़ियों में किसी का भी नाम सबसे पहले आ सकता है लेकिन इन 6 पर बोली लगने के बाद ही ऑक्शन आगे बढ़ेगा. (Photo: PTI)

ଶୀର୍ଷ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନାମ ବିସ୍ଫୋରକ ଭାରତୀୟ ଓପନର୍ ପୃଥ୍ବୀ ଶ’, ଯିଏ ମେଗା ନିଲାମରେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏଥର ତାଙ୍କର କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଶ’ ତାଙ୍କର ବେସ ପ୍ରାଇସ 75 ଲକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ନିଲାମ ଦିନ ଏହି ଛଅ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଜଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି 6 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବା ପରେ ହିଁ ଅକ୍ସନ ଆଗକୁ ବଢିବ ।

 

