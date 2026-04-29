ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ-ଟିଏମସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା: କହିଲେ “ମମତା ହୋଇଯିବେ ସଫା “

ଏହି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ... ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୂରା ସଫା ହୋଇଯିବେ (ହାରିଯିବେ)।"

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୧୪୨ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କୋଲକାତାର ଏକ ବୁଥ୍‌ରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସେହି ବୁଥ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେଠାରେ ଟିଏମସି ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଯିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।

ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ଭବାନୀପୁର ଏବଂ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଟିଏମସି ସମର୍ଥକମାନେ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ “ଜୟ ବଙ୍ଗଳା” ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ପୋଲିଂ ବୁଥ୍‌ରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଆରପିଏଫ୍ (CRPF) ଯବାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼କୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସାମାନ୍ୟ ବା ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ… ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୂରା ସଫା ହୋଇଯିବେ (ହାରିଯିବେ)।”

ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥାଇ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟରମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।

