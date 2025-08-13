ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡିଓ ବନାଇଲେ, ଭାଇରାଲ ବି କଲେ,ମନ ମାନିଲାନି ଶେଷରେ….
ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ "ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ" ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋରାପୁଟର ଜଣେ ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କ ସହମତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ପରେ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର “ଗମ୍ଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା” ଭୋଗିଥିଲେ।
ପଢନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର….
ହାଇଭୋଲଟେଜରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି, ଏସିଆକପରେ କାହାର ରହିଛି ଦବଦବା, ଭାରତର ନା ପାକିସ୍ତାନର…
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ “ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ” ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପୀଡିତା ଉଭୟଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଛି।