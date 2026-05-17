ତ୍ରିଶା ଏବଂ ରାଣାଙ୍କ ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ସତ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ!

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର ରାଣା ଦଗୁବାତୀ ଏବଂ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ କଥିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସିନେ ଜଗତ ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଆସିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସାଉଥ ସୁପର ଷ୍ଟାର ରାଣା ଦଗୁବାତୀ ଏବଂ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ କଥିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ (ରୁମର୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍) ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାଟ୍ ଶୋ’ ‘କଫି ୱିଥ୍ କରନ’ (Koffee With Karan) ସିଜନ ୬ରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଣା ଦଗୁବାତୀ ଏହି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି ଶୋ’ର ରାପିଡ୍-ଫାୟାର୍ ରାଉଣ୍ଡ ସମୟରେ କରନ ଜୋହର, ତ୍ରିଶାଙ୍କ ସହ ରାଣାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ସେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୋର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ, ମୋର ମନେହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କଲାନାହିଁ।” ଅଭିନେତାଙ୍କର ଏହି ସରଳ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, କାରଣ ଏହା ସେହି ବିରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଣା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିଲେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଣା ଦଗୁବାତୀ ଏବଂ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ନାମ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ସମୀକରଣ (on-and-off equation) ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଥିଲା। ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାର, ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଣା ଦଗୁବାତୀ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ (Entrepreneur) ମିହିକା ବାଜାଜଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କଥିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା ଯୋଗଦେବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।

