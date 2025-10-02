ଆଜି ଶୁଭ ଦଶହରାରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏହି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳିବ ଅଜସ୍ର ଧନ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦଶହରା (ବିଜୟାଦଶମୀ) ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ସମାପ୍ତି ପରେ ଦଶମ ଦିନରେ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଏବଂ ରାବଣ ଉପରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବିଜୟକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଦଶହରାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦଶହରାରେ ଏହି ଶୁଭ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ:
ଶନି ଗଛ
ଶନି ଗଛକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ।
ସୌଭାଗ୍ୟ: ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ।
ପ୍ରତିକାର: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗଛ ଆଣି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଦଶହରାରେ ଶାମୀ ପତ୍ର ଆଣି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶାମୀ ଗଛ ତଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଝାଡୁ
ଝାଡୁକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦଶହରାରେ ଝାଡୁ କିଣିବା ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସୌଭାଗ୍ୟ: ଏହା ଘରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରେ, ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥ ଖୋଲିଥାଏ।
ପ୍ରତିକାର: ଦଶହରାରେ ଏକ ନୂତନ ଝାଡୁ କିଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଓସ୍ତ ପତ୍ର
ଓସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ସୌଭାଗ୍ୟ: ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସେ।
ପ୍ରତିକାର: ଦଶହରାରେ ଘରକୁ ପିପଲ ପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ।
ଗୁଆ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ
ପୂଜାରେ ଗୁଆର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଏବଂ ନଡ଼ିଆକୁ ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଶୁଭ ଫଳାଫଳ: ପୂଜା (ପୂଜା) ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିରାପଦ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନରେ ସୁପାରୀ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ପ୍ରତିକାର: ଦଶହରାରେ ଘରକୁ ସୁପାରୀ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ (ପାଣି ସହିତ) ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
ରାଶି ତେଲ କିମ୍ବା ଲାଲ ଚନ୍ଦନ
ରାଶି ତେଲ ଶନି ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଶୁଭ ଫଳାଫଳ: ରାଶି ତେଲ ଶନି ଦୋଷ ଏବଂ ସାଡେ ସତୀ/ଧାୟ୍ୟର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ।
ପ୍ରତିକାର: ଘରକୁ ତିଲ ତେଲ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କିଣନ୍ତୁ। ପୂଜା ପରେ, ଏହାକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ସିନ୍ଦୁରରେ ରଖନ୍ତୁ।
ରାବଣ ଦହନ ପାଉଁଶ: ରାବଣ ଦହନ (ରାବଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜାଳିବା) ପରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କାଠ କିମ୍ବା ପାଉଁଶ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଧନ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।