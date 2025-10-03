ଦିନେ ରହିବାକୁ ଘର ନଥିଲା କି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପୋଷାକ ନଥିଲା,ଏବେ ଗୋଟେ ମିନିଟକୁ ୨ କୋଟି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ହିରୋଇନ୍
ଏବେ ହିରୋଇନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍।
ମୁମ୍ୱାଇ: ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ଏହି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ନାଁ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ଘର ଥିଲା ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପୋଷାକ ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କ ନେଟଓର୍ଥ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯିବେ କାବା।
ହଁ ଏହି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଥରେ ଖାନ ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ସେ କପୁର ପରିବାରର ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ।
ଆଉ ପରେ ସେ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନାମ କମାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ଆମେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ।
“ଛାୟା ଛାୟା” ଏବଂ “ମୁନ୍ନି ବଦନାମ ହୁଇ” ଭଳି ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ସହିତ ମଲାଇକା ବଲିଉଡରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଏହି ଶୈଳୀରେ ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି।
ଆଜି ମଲାଇକା ଆରୋରା ଏକ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ।
ତଥାପି, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଏପରି ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତଥାପି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲେ: ମଲାଇକା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବିତାଇଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଥରେ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଘର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ମଜା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକ୍ସରେ ରହୁଥିଲୁ। ମୋତେ ମନେ ଅଛି ଘରଟି କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା।”
ପ୍ରତି ମିନିଟକୁ ୨ କୋଟି: ମଲାଇକା ଆରୋରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରିଆଲିଟି ସୋ’ରେ ବିଚାରପତି ଭାବେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାୟା ଛାୟା ଏବଂ ମୁନ୍ନି ବାଦନାମ୍ ହୁଇଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେ “ମାହି ଭେ” (୨୦୦୮), “ଅଙ୍କାଲୀ ଡିସ୍କୋ ଚଲି” (୨୦୧୨) ଏବଂ “ଆପ୍ ଜାଇସା କୋଇ” (୨୦୨୨) ଭଳି ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ଥାମା” ରେ ଏକ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ମଲାଇକା ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।
ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି: ମଲାଇକା ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ଅରବାଜ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ।
ତା’ପରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ୫୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବିବାହିତ ମଲାଇକା ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୪ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୧.୪ ବିଲିୟନ) ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୧ ବିଲିୟନ) ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।