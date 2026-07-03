ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ଜନଜାତି କରନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ରକ୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଈ ସହ କାହିଁକି ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ?

ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ଜନଜାତି କରନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ରକ୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଈ ସହ କାହିଁକି ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ?
ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ଜନଜାତି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମନେକରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ କଣ।
Mundari Tribe: ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଗୋରୁଗାଈ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରୋଜଗାରର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନର ‘ମୁଣ୍ଡାରୀ’ ଜନଜାତି ପାଇଁ ଗାଈ କେବଳ ଏକ ପଶୁଧନଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହି ଜନଜାତିର ସମ୍ପତ୍ତି, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ପରମ୍ପରା, ବିବାହ ଏବଂ ଏପରିକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ହିଁ ଘୂରି ବୁଲିଥାଏ। ଏହି ଜୀବମାନେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେ ଜନଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦିନରାତି ସେମାନଙ୍କର ଜଗୁଆଳି କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଚୋର ଓ ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ AK-47 ରାଇଫଲ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି।
ଗାଈ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ
ମୁଣ୍ଡାରୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାଈର ମାଲିକ ହେବା ସମୃଦ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଧନକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ, ମୁଣ୍ଡାରୀ ଲୋକେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଲ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ମିଳିଥାଏ।
ବାହାଘରରେ ଗାଈର ଭୂମିକା
ବାହାଘର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋରୁଗାଈ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ, ବର ପକ୍ଷର ପରିବାରକୁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ପରିବାରକୁ ‘ବ୍ରାଇଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍’ (କନ୍ୟା ସୁନା/ଯୌତୁକର ଓଲଟା ପ୍ରଥା) ରୂପରେ ଗାଈ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୪୦ଟି ଗାଈର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋରୁଗାଈ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ଗଢ଼ିବାରେ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ମନେକରାଯାଏ।
ଗାଈର ବ୍ୟବହାର
ମୁଣ୍ଡାରୀ ଲୋକେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋବରକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଏବଂ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି। ଏହି ପାଉଁଶ ତ୍ୱଚାକୁ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେହିପରି ମଶା ଓ ପୋକମାଛିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଏହି ଜନଜାତି ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଥା ପାଇଁ ଗୋମୂତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁହଁ ଏବଂ କେଶ ଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ଗାଈକୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ମାନନ୍ତି
ମୁଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈକୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଲିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜନଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଆଁ ଚାରିପାଖରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଗାଈମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି।
ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା
ଯଦି ରୋଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କାନ୍ଦନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି।